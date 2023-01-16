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台北喜來登春節刮刮樂！66元試手氣　有機會當日房費全免

▲台北喜來登大飯店春節期間推出刮刮樂活動，限量1000份，有機會一口刮中免費住房或萬元住宿券。（圖／台北喜來登大飯店提供）
▲台北喜來登大飯店春節期間推出刮刮樂活動，限量1000份，有機會一口刮中免費住房或萬元住宿券。（圖／台北喜來登大飯店提供）

記者張勵德/綜合報導

農曆新年很多人都會買張刮刮樂來試試手氣，現在去飯店也有得刮！台北喜來登大飯店搶先推出過年最愛的刮刮樂活動，住宿房客花66元就能買到1張刮刮樂，張張有獎外還有機會以小博大，抽中「當日房費全免」、「萬元住宿券」以及多款現金回饋好禮，總獎項價值高達150萬元，台北喜來登表示，這項刮刮樂活動限量1000份，本週五（1/20）小年夜當天正式開賣，歡迎大家都來試試手氣。而晶華酒店則是從除夕到初七（1/21~1/28）選定肥美龍蝦與鮮嫩牛排，於二樓上庭酒廊無限量供應，以史無前例的豪華吃到飽陣仗，陪伴闔家送舊迎新。

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台北喜來登新年期間也推出「+1元送早餐」住宿專案，2月27日前入住最低每晚4799元的價格，再加「1元」即可享受2客自助早餐，每客原價770元的早餐等於現賺1539元。從現點現做的歐姆蛋、銷魂滷肉飯、熱騰騰的台南擔仔麵、台式鹹粥與小菜、新鮮沙拉與每日出爐麵包，更不容錯過蛋香濃郁的現作法式吐司，滿足饕客晨光味蕾。

▲台北喜來登春節期間推出「+1元送早餐」優惠，住房現省1,539元。（圖／台北喜來登大飯店提供）
▲台北喜來登春節期間推出「+1元送早餐」優惠，住房現省1,539元。（圖／台北喜來登大飯店提供）
長達十天的農曆年節，想彈性安排出遊假期，台北喜來登專為親子家庭推出「晚鳥優惠」，讓消費者最後一刻也不必擔心找不到住宿。本週四（1/19）前預訂「迎春雙喜」住宿方案，直接享受最優惠房價含雙人自助早餐、再疊加晚鳥房價88折外，加碼贈12歲以下大童自助早餐，每人每晚最低1842元起，入住檔期可至228連假尾聲，有夠划算。

另外，台北喜來登賣破萬晚的人氣專案「三十而已」，即日起限定開賣只到1月30日，早上9點入住、隔日下午3點退房住滿30小時，全天候Lounge享用精緻小點、咖啡、飲料暢享，每天下午5點至8點還有「Happy Hour無限暢飲」，超過25款的紅白酒、氣泡酒、啤酒、雞尾酒等喝到飽，大廚現切香料烤雞、現煮擔仔麵、義大利麵、日式散壽司等美食無限享用，不用擔心酒駕、微醺度假再享Buffet早餐，每人每晚3200元起。

晶華酒店從除夕到初七午餐及晚餐時段，在二樓上庭酒廊所推出「海陸狂饗宴」，消費者可以無限量大啖爐烤美國肋眼牛排以及肉質鮮甜的大西洋海域龍蝦，自助餐檯上也擺滿著新鮮翠綠的時蔬沙拉和應景的現做糕點，每人2,888元可享90分鐘的無盡美饌。法籍主廚諾爾也特別為龍蝦調製了雪莉醋、辣根醬以及傳統的海鮮雞尾酒醬，要用最精緻且澎派的五星美饌，為來客打造豐美富足的美好假期。

而春節出遊不想出去人擠人，一趟闔家共享的城市小旅行也是好方案。晶華郵輪管家團隊精心策畫的「兔年樂遊航程」郵輪式度假體驗住房專案，將於1月20日至28日熱鬧登場，全面升級創意共學課程與體驗，推出迎新春聯剪紙以及手作舞獅面具等活動，讓節慶文化融入玩樂學習，五樓遊戲室每晚更化身為「童玩俱樂部」、透過玩骰子、彈珠臺、套圈圈等多項童年競賽，為全家人的新春假期增添趣味。專案兩人成行、每房每晚7,350元起，贈送兩位6歲以下孩童免費入住，以及全天候餐飲服務。

另外，晶華酒店在大年初三至初七入住專案，還可至二樓上庭酒廊參加熱鬧有趣的「皇家夜總會」，暢玩俄羅斯輪盤、擲骰子、撲克牌等趣味遊戲，並享受中庭樂團的熱力演唱及新春活動，盡情感受過年的歡樂氛圍。

▲晶華酒店新年假期推出「海陸狂饗宴」，從除夕到初夕天天龍蝦牛排吃到飽。（圖／晶華酒店提供）
▲晶華酒店新年假期推出「海陸狂饗宴」，從除夕到初夕天天龍蝦牛排吃到飽。（圖／晶華酒店提供）

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