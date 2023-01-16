台北喜來登春節刮刮樂！66元試手氣　有機會當日房費全免

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長達十天的農曆年節，想彈性安排出遊假期，台北喜來登專為親子家庭推出「晚鳥優惠」，讓消費者最後一刻也不必擔心找不到住宿。本週四（1/19）前預訂「迎春雙喜」住宿方案，直接享受最優惠房價含雙人自助早餐、再疊加晚鳥房價88折外，加碼贈12歲以下大童自助早餐，每人每晚最低1842元起，入住檔期可至228連假尾聲，有夠划算。
另外，台北喜來登賣破萬晚的人氣專案「三十而已」，即日起限定開賣只到1月30日，早上9點入住、隔日下午3點退房住滿30小時，全天候Lounge享用精緻小點、咖啡、飲料暢享，每天下午5點至8點還有「Happy Hour無限暢飲」，超過25款的紅白酒、氣泡酒、啤酒、雞尾酒等喝到飽，大廚現切香料烤雞、現煮擔仔麵、義大利麵、日式散壽司等美食無限享用，不用擔心酒駕、微醺度假再享Buffet早餐，每人每晚3200元起。
晶華酒店從除夕到初七午餐及晚餐時段，在二樓上庭酒廊所推出「海陸狂饗宴」，消費者可以無限量大啖爐烤美國肋眼牛排以及肉質鮮甜的大西洋海域龍蝦，自助餐檯上也擺滿著新鮮翠綠的時蔬沙拉和應景的現做糕點，每人2,888元可享90分鐘的無盡美饌。法籍主廚諾爾也特別為龍蝦調製了雪莉醋、辣根醬以及傳統的海鮮雞尾酒醬，要用最精緻且澎派的五星美饌，為來客打造豐美富足的美好假期。
而春節出遊不想出去人擠人，一趟闔家共享的城市小旅行也是好方案。晶華郵輪管家團隊精心策畫的「兔年樂遊航程」郵輪式度假體驗住房專案，將於1月20日至28日熱鬧登場，全面升級創意共學課程與體驗，推出迎新春聯剪紙以及手作舞獅面具等活動，讓節慶文化融入玩樂學習，五樓遊戲室每晚更化身為「童玩俱樂部」、透過玩骰子、彈珠臺、套圈圈等多項童年競賽，為全家人的新春假期增添趣味。專案兩人成行、每房每晚7,350元起，贈送兩位6歲以下孩童免費入住，以及全天候餐飲服務。
另外，晶華酒店在大年初三至初七入住專案，還可至二樓上庭酒廊參加熱鬧有趣的「皇家夜總會」，暢玩俄羅斯輪盤、擲骰子、撲克牌等趣味遊戲，並享受中庭樂團的熱力演唱及新春活動，盡情感受過年的歡樂氛圍。