人妻苦勸「家有1擺設」千萬別嫁！她崩潰：老娘快受不了

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原PO提到，尤其是過年期間前後，一大早就要起床趕緊去準備相關物品，雖然她平時也會去外面廟宇拜土地公，但老公家裡的神明廳卻讓她十分受不了，不但要爬樓梯到4樓拜拜，還要準備三牲四果，「真的很累人，尤其是我又骨頭不好的人」，因此再度強調單身者，未來千萬不要嫁給家裡有神明廳的人。
貼文曝光後，多數網友都認為，這和神明無關，反而是交往的對象才比較有關係，「可以事先跟婆家說好，自己家本來就沒有這些習慣，我嫁進去前也是有事先說明，婆家也沒強制我去過」、「宗教信仰是個人自由，妳的遭遇，不代表所有拜拜的人都會如此要求妳」、「大部份家裡都是有信仰的，你乾脆說都不要結好了，那是人的問題，不是信仰的問題」、「這個應該是看你嫁給誰，跟神明廳無關吧」。
也有不少人直言，「我婆家有神明廳而且也會拜拜，但完全沒有要求我去準備和拜拜」、「還好吧，我家拜拜也沒那麼多規矩」、「這事看人啦，我老公家有神明廳啊，我們回婆家時，我老公完全不會要我去用拜拜的事啊，他自己也懶得拜，我婆婆有要拜時，我們頂多幫忙把菜端去樓上，其他都不甘我的事啦」、「沒有一定啦，我婆婆家有神明桌，我嫁過去十幾年都沒有叫我準備過拜拜耶」。（編輯：賴禹妡）