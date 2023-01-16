刮刮樂大獎都誰在中？「1類人」年年上榜超旺　秘訣曝光

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影片讓不少網友紛紛回應「移工都這麼有錢嗎.....每次都整本整本買」、「我家附近彩券行，年年都有移工集資中大獎」、「移工超常中大獎！他們都會集資大量購買，至少會刮到一個大獎」、「移工真的超猛的.....」、「移工肯吃苦薪水其實都不低，等到這時候他們都會集資整本整本帶」、「整本帶中獎機率本來就高，槓龜的也很多啦，但論每年大獎，他們幾乎都不會缺席」。
@leehung313Năm nay coi như bỏ 😓😓 không được về nhà sớm rồi 😭😭😭#nguoivietnamtaidailoan🇻🇳🇹🇼 #nguoivietnamtaidailoan #duhocsinhdailoan
♬ Mình Thất Bại Rồi - Trần Việt Anh
而《NOWnews》記者也實際採訪信義區彩券行李姓老闆，他透露「每年只要2000萬超級紅包推出，就會固定有移工整群來購買，遇過最多一次帶7本走，他們都是採取大家一起集資的買法，如果中大獎就平分，去年跟今年都有移工中過一百萬，今年我們店還沒開出，但在過年期間相信也會有機會！」（編輯：張嘉哲）
《NOWnews》提醒您，勿過度沈迷刮刮樂，買彩券應該量力而為，不要影響生活。