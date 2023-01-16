500元也爆假鈔！對比圖曝光　4種鈔票「假序號」全部公開

刮刮樂大獎都誰在中？「1類人」年年上榜超旺　秘訣曝光

▲每年到這個時候，台彩都會因應春節氛圍推出許多新款刮刮樂，例如搭配生肖年的刮刮樂，以及經典的「2000萬超級紅包」。（圖／資料照／記者葉政勳攝）
▲每年到這個時候，台彩都會因應春節氛圍推出許多新款刮刮樂，例如搭配生肖年的刮刮樂，以及經典的「2000萬超級紅包」。（圖／資料照／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

每年到這個時候，台彩都會因應春節氛圍推出許多新款刮刮樂，例如搭配生肖年的刮刮樂，以及經典的「2000萬超級紅包」，不過就算每年獎項一直增加，大獎再怎麼多，多數人也都是看得到吃不到的情況。然而事實上，近日在Tik Tok社群上，就發現許多移工一起集資瘋狂購買「整本刮刮樂」，甚至有人已經刮中100萬元，興奮尖叫。對此，彩券行老闆也認有此事，且公開他們高中獎率的秘訣。

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最近在Tik Tok上，隨便滑就可以看到有許多移工發出刮刮樂的相關應片，通常都是一整群人一起刮刮樂，其中雖然也有人刮了整整四本都槓龜，但也有許多10萬、100萬的獎項被刮出，讓移工們集體興奮大叫。

影片讓不少網友紛紛回應「移工都這麼有錢嗎.....每次都整本整本買」、「我家附近彩券行，年年都有移工集資中大獎」、「移工超常中大獎！他們都會集資大量購買，至少會刮到一個大獎」、「移工真的超猛的.....」、「移工肯吃苦薪水其實都不低，等到這時候他們都會集資整本整本帶」、「整本帶中獎機率本來就高，槓龜的也很多啦，但論每年大獎，他們幾乎都不會缺席」。

而《NOWnews》記者也實際採訪信義區彩券行李姓老闆，他透露「每年只要2000萬超級紅包推出，就會固定有移工整群來購買，遇過最多一次帶7本走，他們都是採取大家一起集資的買法，如果中大獎就平分，去年跟今年都有移工中過一百萬，今年我們店還沒開出，但在過年期間相信也會有機會！」（編輯：張嘉哲）

▲台灣彩券公司2023年首波6款刮刮樂。（圖／記者顏真真攝）
▲新春刮刮樂日前推出，不少人搶先開始試手氣，希望可以好過年。（圖／記者顏真真攝）
《NOWnews》提醒您，勿過度沈迷刮刮樂，買彩券應該量力而為，不要影響生活。

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