台光電桃園廠大火惡臭擾民　張善政視察環保局將依法開罰

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桃園市消防局昨晚9時許接獲台光電桃園廠發生火警報案，9分鐘後消防人員抵達現場設法控制火勢，今日凌晨零時7分火勢受到控制，上午8石左右火勢大致被撲滅。張善政表示，昨晚火警發生第一時間消防局長龔永信即時通報火災情形，他也持續與龔保持聯繫，掌握火勢發展情形。
張善政表示，接近過年，所有業者針對公共安全必須上緊發條、保持警覺，不能有任何輕忽，昨日雖有廠區人員位於火警現場，但經迅速撤離後並未造成任何傷亡，不過因為火災造成周邊空氣污染，下風處的居民有受到影響，有人反映身體微恙，雖目前未有送醫情形，市府仍會持續關注居民後續的身體情況。
張善政指出，這次台光電桃園廠火警事件初判為該廠作業區失火，造成空氣污染部份，環保局將依違反《空氣污染防制法》第32條規定告發，最高可裁處500萬元罰緩，市府將秉持毋枉毋縱的原則，衡量情節輕重及實際狀況後決定裁罰額度；同時，行政院環境保護署毒物及化學物質局、工業技術研究院將於周邊監測空氣品質，若發現異常將即時處理；救災期間產生的的消防廢水，有部分流入附近富林溪，將依違反《水污法》30條，最高可裁處300萬元罰鍰，目前檢測水質均接近中性，且不具重金屬成分，環保局將持續監測，以保障民眾健康。
張善政表示，台光電桃園廠廠房看起來較為老舊，建造時雖符合當時建築及消防法規，但相關法規持續與時俱進，從今日的角度視之，可能已非那麼妥當，他也呼籲所有業者，對於廠房內危險物品、化學物品的存放與擺設，應以較新的防火區劃觀念重新規劃，並建立老舊廠房的消防因應措施，讓周邊居民更安心。