俄羅斯夫妻台灣辦婚禮！親友讚爆「1物」好吃：難以置信
疫情趨緩後國門大開，許多外國旅客也開始陸續安排旅程到台灣觀光，其中一對在新竹相識的莫斯科準夫妻，就打算將婚禮辦在台灣，並邀請雙方親友一同來參加婚禮，他們來台之後不斷稱讚台灣的海景優美、天氣極佳，甚至還大推台灣水果，直喊：「在台灣水果市場總是能買到很讚的水果，好吃到難以置信！」
編輯中心/綜合報導
YouTube頻道《不要鬧工作室》日前PO出一則影片，一對來自俄羅斯的愛侶準備結婚，因為兩人是在新竹相識，因此也打算將婚禮辦在台灣，並邀請雙方家人來參加，「我們選在台灣結婚是別具意義的」。
在親友當中，一名弟弟先是說來台灣的感想，「我真的很想來台灣，因為在俄國實在是非常冷，而台灣非常熱」，而另外一名親友則是興奮地說，她一直都很想來台灣，因為聽說台灣有很多便宜又好吃的水果，這是在莫斯科找不到的，「在台灣水果市場總是能買到很讚的水果，好吃到難以置信」，目前他們吃過鳳梨、香蕉、蓮霧、火龍果、釋迦等，「我們都超愛！超美味的水果！非常愛！」
最後一名受訪親友則是新郎父親，他幽默喊「我兒子以為我專程來台灣參加他的婚禮，但其實我是來看海的」，表示他從沒看過海，但現在夢想成真了，他也第一次摸到海水，開心大讚台灣的天氣真的非常好。（編輯：賴禹妡）