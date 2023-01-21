2022年抖內排行曝！「聲音惡魔」Vox Akuma登VTuber冠軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
Vox Akuma於2021年12月20日以NIJISANJI EN的VTuber團體「Luxiem」成員身份出道，並開始在YouTube、twitter等平台上活動，官方設定為來自過去的惡魔，擁有強大的力量，但最為人所知的無非是其低沉磁性聲線。平時也嘗試過多種直播內容，除了遊戲之外，還有展現雜談力的《Minecraft》，以及粉絲向的Roleplay ASMR等，近來甚至還有衛浴品牌找Vox Akuma代言蓮蓬頭，透過ASMR的直播方式，讓觀眾沐浴在沉浸式體驗中。截至1月17日為止，Vox Akuma的頻道訂閱人數已經超過125萬，推特追蹤數有123.5萬人。
而緊接在Vox Akuma之後的，則是Cover公司旗下虛擬偶像事務所hololive六期生的成員「虎鯨」沙花叉克蘿耶與「郊狼」博衣小夜璃，各以1億961萬7994日圓以及9383萬8593日圓的SC收益，佔據了排行榜的亞軍以及殿軍。
第四名則是與榜首Vox Akuma同為「Luxiem」成員的Luca Kaneshiro，以7467萬0228日圓作收，第五名則是ANYCOLOR旗下、有著「男公關」人物設定的不破湊，以7182萬4927日圓拿下。
值得注意的是，「Playboard」自2019年開始統計SC總額，但從2021年起才將VTuber獨立統計，「首次放榜」時，出現前十名幾乎被hololive三期生以及holoEN神話組佔據的情況，但2022年的榜單出現截然不同的情況，NIJISANJI EN在「Luxiem」出道後，整體贊助金額出現大幅度的上升，且該團體成員中有三人進入了前十名，而今年hololive新推出的六期生崛起速度也不容小覷，出道才滿一週年的沙花叉克蘿耶、博衣小夜璃和風真伊呂波SC總收益力壓前輩雪花菈米與兔田佩克拉等人。
《NOWnews》過去的「虛擬淘金熱」系列報導，曾提到VTuber是以虛擬形象再加上角色設定展現在眾人面前，不僅營造出神秘感，更凸顯「中之人」（配音員）的個人特質，以此吸引觀眾，有調查指出，VTuber整體平均互動率比起真人KOL高出將近3倍，另外VTuber還能推出周邊商品以及IP素材，由此可見VTuber市場潛在著巨大商機。