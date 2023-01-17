貼春聯「6大禁忌」曝光！一堆人貼錯好幾年　財運全跑光

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二、春聯要貼單數，一張或三張取陽數，如果貼偶數為陰數反而招陰。
三、橫聯不會弄錯，上聯下聯要分清楚，上聯貼在站在外面面對大門的右邊，下聯則貼在門的左邊，市售的春聯都有標明上下聯，真的分不清楚就貼一張大的就好。
四、「福」、「財」字不可以在大門倒貼，其他地方無所謂，因為過往都會有許多人以為倒貼有「福到」、「財到」的諧音，但如果在進家門前就把「財氣福氣倒光光」就不好了，是不少人都會貼錯的重要禁忌。
五、惡作劇的春聯不要亂貼，例如「六畜興旺」，在古代只能貼在雞舍豬寮，現在除非家裡開農牧場的適用，這個時代已經沒有自家養雞豬，亂貼在家裡會犯爛桃花。
六、家中有喪事的至少對年內不宜貼春聯，將舊的清除即可，這個習俗是對往生者的尊重，如果人一走就忙著貼紅慶祝過年，觀感上不佳。
柯柏成也分享貼春臉幾個時機點，包括最好的時間是除夕當天卯時（上午五點至七點），可得貴人運，家中適齡待嫁未娶的家人，讓他們動手去貼可以招人緣桃花；辰時（上午七點至九點）貼，家裡誰負責賺錢的去貼可以得財氣；巳時（上午九點至十一點）貼，家裡有人作業務或老師甚至網紅、政論名嘴的，讓他們去貼可以增進口才。
如果家裡有久病不癒的，還能動的話讓他們在午時（上午十一點至下午一點）去貼，取正午當旺陽氣去除病魔，但是真的無法動身的，家人代貼也可以，但是貼完務必告訴當事人已經幫他處理好，來年的病就會痊癒，最重要的是，無論如何忙，最遲在除夕夜團圓飯前要將新的貼好。
柯柏成提到，春聯有市售、店家贈送、政府單位贈送等來源，但是可以看家裡的需求，例如想升官的，就可以貼市長議員送的、求財的可以貼銀行或土地公廟送的、要考試的可以請文昌帝君、孔廟或關聖帝君廟方的春聯、家裡不平安有久病的家人就適合找主祀藥師佛或保生大帝廟方的春聯，看家裡現在缺什麼就找來源最多的單位，如果想四平八穩求平安，任何廟方的春聯都適合。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。