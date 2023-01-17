高雄影城超狂！名字有「兔」看電影整年免費 2人衝改名
繼壽司郎鮭魚之亂之後，喜樂時代影城高雄總圖店再出奇招！日前宣布只要民眾名字有「兔」的話，電影可以免費看一整年，引起熱烈討論。沒想到，高雄市真的已經有兩位民眾到戶政事務所改名，並表示改有「兔」的名字可以看整年電影相當划算！
編輯中心/綜合報導
喜樂時代影城高雄總圖店去年12月時開幕，就先推出「爆米花自備容器隨你吃」的活動，只要購買電影票加價50元，就可以自備容器裝到滿，結果當時就有民眾自備1600公升的大型塑膠桶前往影城，在社群上引起不少討論。如今該影城又推出，名字只要有「兔」，就能成為VVIP，免費看電影一整年。
沒想到，高雄民政局指出，日前在新興、前鎮戶政事務所受理到2件改名「兔字」的個案，新興戶政事務所提到，16日早上一名20多歲的曾姓女子就前來改名，由於改得字很罕見，同仁也進一步了解原因，結果才知道就是為了喜樂影城的活動，曾女透露「我很喜歡看電影，因此才想參加影城活動，打算今年先享受免費看電影後，明年再將名字改回來」。
而另外一名則是鳳山區30多歲的洪姓男子，跨區到前鎮戶政事務所，改名字為有「兔」字，向戶政事務所人員透露，因為自己是「影視工作者」，經常需要看電影，需求量非常大，這次影城推出的活動非常符合他的需求。不過民政局也提醒，民眾有特殊原因改名以3次為限，未成年前1次，成年後2次，總計只有3次機會，想改名拿取優惠的民眾可要特別注意！（編輯：張嘉哲）