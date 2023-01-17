《木曜4》運動會MVP爆爭議！真實數據曝　他沒得獎網傻眼

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然而今年女生的MVP人選為「金魚腦」，男生公佈時則為木曜4成員、藝人「坤達」，不過製作人百祥表示，經過大會審議之後，決定再給予另一人肯定，正當所有人都以為是甘比亞籍Youtuber「黑龍」時，名單公佈為「這群人」的「尼克」，連尼克自己都有點不敢相信。
節目播出後，有觀眾超傻眼MVP人選不是黑龍，上網發文並且整理所有賽事的數據，發現像是在百米項目黑龍勇奪男生組第一，氣球也是男生組第一，跳遠也是男生組第一，雖然所屬白隊落敗，但整體表現相當優異，而坤達成績則是幾乎都是前三名，加上又是勝隊奪下MVP自然沒有異議，不過針對加開MVP名額奪下獎項的尼克，其「沒有一項目贏過黑龍」。
當時製作單位表示「但是有一個人的成績一直咬著坤達，且有一項贏過他，因此我們讓他並列MVP」結果宣布結果是尼克，讓不少網友尷尬表示「........?如果說一直咬著他就可以拿MVP，那黑龍算啥」、「MVP意思為最有價值選手，最有價值可以有很多種定義，木曜頒發的理由是各項成績突出的選手，那黑龍完全有資格吧？」、「主辦方這樣真的很雙標，又想找黑龍來增加比賽精彩度，又不想以平等的標準給人家的好表現尊重」、「就黑箱雙標，一開始說抽籤可以公平分配提高娛樂性，結果黑龍不能抽，MVP說有人並列坤達，還超過一項成績，我以為黑龍，結果給尼克，尼克自己都很驚訝。」
而對於製作人百祥日前開直播時回應「黑龍本身具有種族優勢，如果讓他拿MVP，怕有些人會拿這件事做文章，為了保護洋將所以才如此決策，達哥是勝隊所以一定會拿MVP，尼克則是真的很認真又進步很多，加上黑龍有項目成績是退步的，所以就讓尼克並列」但該說法仍然不被網友買單，認為如果知道黑龍實力與其他人有所差距，那就不應該邀請他來，不要想增加比賽精彩度，又不給人家公平競爭的機會。（編輯：張嘉哲）