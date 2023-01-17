給完年終「再發巨額紅包」！老闆霸氣1句暖哭眾 網全羨
這麼好的老闆哪裡找？一名網友分享，自己公司近期帶同仁參加3天2夜的員旅兼尾牙，雖因疫情不穩無法出國，但行程自由、放鬆，尾牙活動也非常有趣，抽獎部分更人人有獎，保底有幾千元不等，令她非常滿意，不過老闆準備的驚喜不僅止於此，眾人回公司上班後又拿到「大紅包」，讓眾人看了羨慕不已。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文，表示結束盡興的行程後，她預想回公司會面對堆積如山的工作，苦不堪言，殊不知一進辦公室，就發現每個人都拿到一個紅包，原本眾人嘰嘰喳喳在討論紅包袋的圖案，但當大家打開紅包時瞬間靜默，「雖然沒有問到每一個人，但我們這組的紅包裡面，應該每個人都是5萬的現金，就是這樣厚厚一疊」。
後續老闆還慰問眾人，表示大家都辛苦了「雖然我們不是XX海運，但除了該給的年終匯到戶頭之外，也想說每個人包個大紅包，拿到心裡會比較踏實」，這番話讓眾人都心裡暖暖的，直呼「終於不用再羨慕好老闆都是別人的」。
網友看完羨慕地表示「領現金真D有不一樣的爽度」、「超大包，好爽哦」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「好羨慕…我今年有沒有年終都不知道，因為疫情服務業真的都好，哭……」。（編輯：李惠婷）