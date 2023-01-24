鳥蛋商機4／想吃鐵蛋、香檳鳥自己養！鵪鶉10大QA報你知

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Ａ、約1950年代，台南一位郭德勝先生結識一名日籍人士，聽說他們在飼養鵪鶉，而且飼養容易、成本低，因此便從該名日籍人士那裡獲得鵪鶉鳥種，開啟了台灣飼養鵪鶉的風潮。
Q2、鵪鶉除了產蛋之外，鵪鶉肉也可以吃嗎？
A、鵪鶉基本上可分為蛋鵪鶉和肉鵪鶉，蛋鵪鶉體型小，體重約150克左右，多為日本種品系；而肉鵪鶉體型大，體重約350克，多為歐美種居多。
Q3、如何分辨鵪鶉蛋品質好壞？
A、好的鵪鶉蛋，通常會有不同花色分佈，且殼一定是硬的，形狀光滑圓潤。而品質不好的鵪鶉蛋外型不規則，而且蛋殼會是軟的，通常也不會有花紋。
Q4、除了夜市的烤鳥蛋之外，還有哪裡可以吃到鵪鶉料理？
A、鵪鶉蛋做成熟食，除了烤鳥蛋或滷鳥蛋之外，超商賣的鐵蛋也是從鵪鶉蛋加工而來，甚至還有夜市攤販推出鵪鶉蛋口味的冰淇淋。而過去遭淘汰的蛋用鵪鶉，曾被做成烤鳥串，俗稱「烤鳥仔巴」，不過一隻肉量相當少。至於肉用鵪鶉則可見於野味餐廳或山產料理，甚至是高級的法式餐廳，料理名稱則叫做「胭脂鵪鶉」。
Q5、如何分辨鵪鶉性別？
A、母鵪鶉體型大，胸部羽毛是灰色的，帶有黑色斑點；公鵪鶉體型小，胸部羽毛為紅褐色。
Q6、如果很喜歡吃鵪鶉蛋，可以自己在家飼養嗎？
A、民眾自行飼養或繁殖鵪鶉，只要不超過500隻，以現行法令來說都可允許的，不必申請。
Q7、鵪鶉的習性如何？
A、鵪鶉相當膽小，因此適合生長在安靜的環境，不過牠們雖然體型小，但是叫聲非常宏亮。
Q8、鵪鶉好養嗎？
A、相較其他常見的禽類，鵪鶉的抗體相對充足，不太容易染病，只是鵪鶉生性怕冷也怕熱，雛期溫度約為35-37度，成期溫度在20-25度，須注意做好控溫，如果看到牠們抖動嘴巴和屁股，則表示牠們在散熱。
Q9、養鵪鶉的好處？
A、蛋用鵪鶉體型小，飼養空間要求不大，在孵化後30天便開始產蛋，大約45天就進入產蛋高峰，平均23.7小時就能產下一顆，並且維持一年左右。
Q10、養鵪鶉的問題？
A、鵪鶉壽命短，平均只能活3、4年左右，而到產蛋後期，蛋的品質也會越不穩定。另外，鵪鶉的蛋白質含量比雞高出許多，因此牠們的糞便如果經過曝曬，容易產生較多的「氨」，臭味會較強烈。