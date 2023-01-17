工作3年「年終0.5個月」！他氣瘋離職 眾見金額傻眼反嗆
每到歲末年終時，不僅許多公司會舉辦尾牙犒賞員工，也有不少公司會發放「年終獎金」，讓員工可以好過年，不過「年終獎金」在勞基法當中並無強制規範，因此端看老闆的心情、公司營運狀態發放，因此也常常造成幾家歡樂幾家愁，有些人年終高到令人稱羨，有些人則是「有發跟沒發一樣」，沒想到，近日有網友分享自己工作三年，卻只領到0.5個月年終，讓他氣到離職，貼文引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「為公司工作第3年，第一次領0.5個月年終獎金，看到Dcard大家分享年收都破300萬，再看看自己根本人生失敗組，年後決定跳到更高年薪的地方，經驗累積了，不再當低收入戶了！」只見貼出的截圖，即便只有領到0.5個月的年終獎金，但數字卻高達53985元，等於該位網友月收入實際上是破十萬元。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這是炫耀文吧......你的0.5是別人的1.5」、「炫耀文吧，月薪10萬多耶」、「我年收70萬，能夠300萬的真的很厲害」、「你這樣算下來年收也有120萬以上，還在不滿足喔」、「我已經分不清楚你是反串還怎樣」、「每次看到D卡就覺得自己活在不同的時空，但也是啦，沒錢的人光忙著賺錢飽了」。
而該網友則也出面澄清表示「蠻好奇為什麼一堆人在氣憤欸… 人本來就是往高處爬啊，難道看到Dcard大家都年薪300萬不會想要讓自己更好嗎？我也沒有炫耀啊，只是說了今年的規劃跟難過的地方」也有不少網友認同表示「科技業如果是這薪水超合理啊，0.5個月年終本來就不OK」、「月薪十萬領這個年終，很值得氣好嗎....」。（編輯：張嘉哲）