台灣人春節最想去哪？台中奪冠原因曝 最夯的廟宇是這間
再過幾天就迎來農曆春節，除了除夕家家戶戶都會吃團圓飯外，初一開始不少人都會安排行程「走春」，那麼台灣人在春節期間最喜歡去哪裡呢？根據Google地圖公布「2022春節全台十大互動與路線規劃廟宇及地點」，結果顯示，台中的高鐵站以及火車站檢索最多人，另外走春必定有的「參訪廟宇」行程，則由「竹山紫南宮」奪下最多人想去的頭銜。
編輯中心/綜合報導
Google官方部落格最新公布地圖熱搜的幾大排行榜，其中在「春節全台十大互動與路線規劃廟宇及地點」榜單上，路線規劃、互動檢索最多的地點，第一名為台中高鐵站、第二名為台中火車站，第三名則是華泰名品城，前2名都與交通有關，也反映出春節期間交通轉運的重要性；其餘排名包括因為春節入境繁忙的「桃園機場」，還有許多購物中心地標，都顯示出春節時分，也是不少人血拼的最佳時刻。
至於台灣人最喜歡在春節去哪間廟宇呢？Google也列出10大熱門廟宇，第1名為南投竹山紫南宮、第2名行天宮、第3名白沙屯拱天宮，後面依序為龍山寺、新竹城隍廟、寶湖宮天地堂地母廟等，也呈現台灣多元的民俗信仰。
另外針對各國陸續解封之後，被搜尋的全球景點中，前十名有兩個竟然是「台灣的景點」，包括第七名的「松山文創園區」以及第六名的「中正紀念堂」，入選去年全球最多人在Google地圖上搜尋的文化景點前十名，是和英國倫敦白金漢宮、埃及吉薩的古夫金字塔和法國巴黎的羅浮宮金字塔等知名地標齊名。（編輯：張嘉哲）