39噸過期巴沙魚改標賣！「江小漁」發聲致歉：願5倍賠償
台中市衛生局日前稽查時發現，知名連鎖餐飲店業者「江小漁」暨威晶國際有限公司，涉嫌儲存並販賣給加盟主、消費者過期超過1年的魚貨食材，業者也坦承有改標，現已自主停業，今（17）日發聲明致歉，表示願意提供消費魚產品價格5倍的損害賠償。
編輯中心／綜合報導
台中市衛生局聯合南投縣與彰化縣衛生局啟動多組稽查人力，前往「江小漁」總部與直營店、南屯區倉儲點及西屯店、南投埔里店、彰化員林店等3家，查獲過期的39噸巴沙魚、570公斤芙蓉魚，及醬、配料56.58公斤，已立即全數封存，並因涉詐欺行為，後續將移送地檢署偵辦。
今日，業者發出5點聲明，向消費者認錯道歉，稱部分產品的製程與管理上，確實出現瑕疵與疏漏，將會積極配合檢、調、衛生相關單位之調查，同時將產品全面下架、回收、銷毀，並對2021年4月1日到2023年1月13日期間有到過江小漁台中公益店、台中/大墩店、埔里店、員林店)消費有關魚的相關產品的消費者，可憑票或刷卡消費紀錄辦理該項產品的五倍賠償。
而身體出現不適之賓客，提供醫療單據與診斷證明書者，將支付醫療費用等損害的5倍做為賠償，以及醫療費用1倍的賠償作為精神賠償，相關賠償金資料經核對無誤後，會於15天內發放。（編輯：林莞茜）