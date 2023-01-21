過年年味越來越淡？全場秒指「2關鍵」苦嘆：徹底沒有了
農曆新年到了，往年在過年期間，家家戶戶都會有許多傳統習俗，不過近日卻有網友表示，隨著時代變遷，近幾年過年年味已經越來越淡了，相當好奇原因是什麼，貼文曝光後，不少人點出關鍵在於「少子化」及「疫情影響」，十分感嘆：「從我有記憶以來⋯小學到國高中應該是最有年味的時間。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「過年年味越來越淡了」為題，表示農曆過年到了，想到小時候過年前一個月，大街小巷間就有廣告車在放過年賀歲歌，商店也都會播放團體「中國娃娃」的新年歌，但現在已經完全消失了，讓他好奇問：「過年年味是不是真的淡了？」
貼文一出，網友紛紛留言認同，「以前過農曆新年0時就會大街小巷放鞭炮」、「從我有記憶以來⋯小學到國高中應該是最有年味的時間」、「國外的農曆年都辦的超有氣氛的」、「小時候過年前會逛街買新衣服，現在不會了」、「對比港澳真的很淡」。
也有人指出是疫情影響，「疫情三週年了」、「也三年沒出國了，今年過年連假應該不少人會往外跑吧」、「去年就徹底沒有了」。但多數網友都點出關鍵在於「少子化」，「你各位都不婚不生，還敢要年味？」、「少子化，省紅包錢」、「現在結婚跟小孩都少，能團聚的人少，當然就年味淡了。大賣場放年節歌曲沖沖氣氛」、「少子高齡化，以後一堆房子老人獨居自理」。（編輯：賴禹妡）