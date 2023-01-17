春節限定美食優惠！壽喜燒玩刮刮樂賺1688 必勝客買1送4
▲三澧企業MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta等品牌，春節推出「好澧刮兔U」新春刮刮樂活動，有機會刮中1688元。（圖／品牌提供）
記者鍾怡婷/綜合報導
2023-01-17 18:10:52
春節連假即將到來，各大美食也推新年限定優惠，三澧企業旗下的MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅、天吉屋滿額就送「開運好澧刮刮樂」乙張(可累贈)，有機會刮中1,688元抵用金，中獎率100%張張有獎。此外，
必勝客使用「街口支付」付款，並出示優惠券就可享「買1送4」優惠，讓你不論外出、待在家，享用大餐的同時也能省荷包。
三澧企業旗下五個餐飲品牌，自1月20日(小年夜)至2月5日(元宵節)，用餐消費滿千元（天吉屋消費滿800元），並加入LINE官方帳號，即贈「開運好澧刮刮樂」乙張，中獎率100%張張有獎，有1,688元、888元、168元及88元美食抵用金或餐點兌換券，快來吃美食沾好運。 ▲BELLINI Pasta Pasta推出新春四人聚會套餐。（圖／品牌提供）
BELLINI Pasta Pasta推「新春四人套餐」2580元，從沙拉、湯品、開胃菜、比薩、義大利麵、主菜與飲品，輕鬆嘗遍全菜單人氣美味；針對外帶的消費者，MO-MO-PARADISE首度推出「喜兔迎春圍爐鍋物組」每套2,200元，適合6人自煮享用，內容包括澳洲和牛M6-7等級、澳洲低脂牛肩胛肉、美國上選牛胸肉、鮮切梅花豬、里肌豬等肉品，以及精選壽喜燒和涮涮鍋湯底、大份量蔬菜盒、主食、飲品與暖心甜湯。
同時，街口支付推出會員必勝客限定優惠，即日起至4/30至必勝客使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），也可於官網「優惠券兌換」區輸入優惠代碼「23458」，即可享有開運「買1送4」優惠。外帶購買1個鬆厚大比薩（限690元(含)以上口味），就送2個鬆厚小比薩（限410元(含)以下口味），再加雙重2選1，包括副食可選1份黃金雞軟骨或6條德國芝心腸，飲品可選2杯玉米濃湯或1瓶1.25L可樂。
▲過年就要吃披薩優惠開運，必勝客使用「街口支付」優惠代碼「23458」，外帶享有「買1送4」好康，買1個大披薩就送2小披薩、再加副食可樂各能2選1。達美樂則祭出披薩買大送大、買小送小好康。（圖／翻攝自街口支付FB)