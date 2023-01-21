讀什麼科系過年最慘？眾「答案」超意外　台大生不解釋了

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貼文一出，不少網友紛紛回應「公共衛生系問我以後是不是要加入指揮中心，超無言＝＝」、「觀光系被說未來碰到疫情會再失業，嚇到不行.....」、「我外文，每次長輩都叫我看保養品上的字叫我翻譯....但阿姨...我是法文不是德文啊」、「化工系，阿公說讀那麼久怎麼都沒有做出炸彈^_^？」、「八婆親戚們每次問我說社工系可以幹嘛，我都回『我在學校等著嫁醫生啦』，全場都閉嘴了」。
然而最慘科系，也是最多苦主的竟然是近年超夯的「藥學系」，原因有不少長輩不懂藥學系出路，認為藥學系未來就只能「在藥局包藥，當藥師」，讓不少就讀台大、國防醫學院、高雄醫學大學的藥學系的同學們超崩潰「被酸讀台大最後也只能當藥師，薪水被私立科大電機系屌打.......回不出話，也懶得解釋了」、「女藥師常常都被誤會成護理師，之前有長輩來領藥還叫我幫忙包紮傷口」、「被親戚嗆過以後只能包藥，還不如念私立電機，超無言」。
不過如果你還有這種刻板印象，那可就真的大錯特錯啦！根據高雄醫學大學藥學系簡介說明，其出路涵蓋「中草藥研發」、「醫院藥局、社區藥局藥師」、「臨床藥師」、「藥事行政人員」、「藥廠藥師」、藥品行銷夜」、「中藥販賣管理」等等，並非讀藥學系未來就一定會待在診所或者藥局包藥，長輩們問候晚輩可真的要多注意用詞了！（編輯：張嘉哲）