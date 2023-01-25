全家旁邊幹嘛開全家？網瘋猜「天使惡魔原因」　真相曝光

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貼文一出，引起大批網友猜測原因「....什麼情況，沒看過這種的」、「加盟主不讓總公司併購，總公司就在旁邊開一家，搶他們的生意....這是超商的慣用伎倆」、「親眼看過直營台哥大開在對面，結果舊的就收了，超無語」、「直營槓上加盟啊，很明顯吧」、「我家附近好像就是這樣，總公司在加盟店100公尺左右，開一家更大的，問舊店的店員，她們說新開的店跟她們沒關聯」。
不過，也有人提到「之前也遇過這樣情況，店員說剛好房東漲房租了只好搬遷，又正好隔壁願意出租才搬的」、「看起來不就像是搬過去而已嗎？二樓還有用餐區欸」、「店面移去隔壁而已....到底在大驚小怪什麼啊」、「我也覺得是搬過去，說不定只是舊租的地方被漲房租啊？」、「怎那麼多人說是直營要打加盟啊，怎麼樣賺錢的不都是全家本身？有什麼差」、「純搬家吧？如果直營會打加盟，誰以後還敢加盟啊」。
不過實際上找到該間桃園全家店址，透過Google Map評論找到，在2023年1月有網友特地前往朝聖，發現隔壁的全家真的有開幕，讓他感到相當驚訝上傳影片。對此，《NOWnews》記者詢問全家官方，全家表示，經過確認之後，該店為桃園新北埔店，是同間店移址，從右邊移到另一邊，已於1/1開幕。全家詳細解釋，網友拍攝同框的影片時間應該有出入，右邊的全家在12月31日就撤走，1月1日晚19時30分東西撤光並且在20時就關燈，現在到該條路上只會有左邊全新的這間全家。（編輯：張嘉哲）