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全家旁邊幹嘛開全家？網瘋猜「天使惡魔原因」　真相曝光

▲近日不少網友撞見路上有「全家」隔壁又開「全家」的特殊情況，在網路上掀起討論。（圖/路上觀察學院）
▲近日不少網友撞見路上有「全家」隔壁又開「全家」的特殊情況，在網路上掀起討論。（圖/路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

台灣超商密度高到非常嚇人，經常走沒幾公尺就會看到超商，也成為民眾生活日常當中不可或缺的店家之一。但即便超商密度再高，通常看到的也都是不同超商品牌林立，不過近日卻有網友意外發現，有些路口全家便利超商的隔壁又開了同樣的全家便利商店，讓大家好奇這樣的原因為何，引起話題。對此，全家官方也做出回應。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「對打的概念？」只見貼出的照片，一間全家位於桃園中正路上，僅有一樓的店面，不過在左側卻有另一間全家便利商店正在裝潢準備開幕，且還有二樓區域，看起來規模更大，讓人好奇同品牌的超商會開在距離不到10公尺的地方。

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▲網友經過桃園中正路時，發現全家隔壁又開了一間全家，讓他好奇原因為何，引起討論。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，引起大批網友猜測原因「....什麼情況，沒看過這種的」、「加盟主不讓總公司併購，總公司就在旁邊開一家，搶他們的生意....這是超商的慣用伎倆」、「親眼看過直營台哥大開在對面，結果舊的就收了，超無語」、「直營槓上加盟啊，很明顯吧」、「我家附近好像就是這樣，總公司在加盟店100公尺左右，開一家更大的，問舊店的店員，她們說新開的店跟她們沒關聯」。

不過，也有人提到「之前也遇過這樣情況，店員說剛好房東漲房租了只好搬遷，又正好隔壁願意出租才搬的」、「看起來不就像是搬過去而已嗎？二樓還有用餐區欸」、「店面移去隔壁而已....到底在大驚小怪什麼啊」、「我也覺得是搬過去，說不定只是舊租的地方被漲房租啊？」、「怎那麼多人說是直營要打加盟啊，怎麼樣賺錢的不都是全家本身？有什麼差」、「純搬家吧？如果直營會打加盟，誰以後還敢加盟啊」。

▲有網友一月到該地朝聖，發現左邊原本裝潢的全家真的開幕，形成「網內互打」的尷尬情況。（圖/google map）
▲有網友一月到該地朝聖，發現左邊原本裝潢的全家真的開幕，形成「網內互打」的尷尬情況。（圖/google map）
不過實際上找到該間桃園全家店址，透過Google Map評論找到，在2023年1月有網友特地前往朝聖，發現隔壁的全家真的有開幕，讓他感到相當驚訝上傳影片。對此，《NOWnews》記者詢問全家官方，全家表示，經過確認之後，該店為桃園新北埔店，是同間店移址，從右邊移到另一邊，已於1/1開幕。全家詳細解釋，網友拍攝同框的影片時間應該有出入，右邊的全家在12月31日就撤走，1月1日晚19時30分東西撤光並且在20時就關燈，現在到該條路上只會有左邊全新的這間全家。（編輯：張嘉哲）

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