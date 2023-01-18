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半夜待往生室！手機突響「Siri回4字」　禮儀師嚇歪狂奔

▲從事殯葬業更除了需要付出勞力之外，更可能需要有著一顆大心臟。（示意圖／Pixabay）
▲從事殯葬業更除了需要付出勞力之外，更可能需要有著一顆大心臟。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

各行各業都有不為人知的辛勞，而從事殯葬業更除了需要付出勞力之外，還需要有著一顆大心臟。近期就有從事此行業的女網友分享，禮儀師友人的半夜待往生室值班的驚奇遭遇，過程曝光即掀起關注討論。

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一位女網友在臉書《靈異公社》上分享，之前跟一位禮儀師朋友聊到工作上的故事，對方有天值晚班，「由於當時往生室正處在裝潢時期，原本有的隔間都拆除了，整個空間就像是廢墟」，除了辦公室的桌椅外，就是冰在冰櫃裡的往生者。

禮儀師回憶當時情況，他人躺在行軍床上有些昏睡，突然間接體電話響了，他便起身拿起話筒回覆「往生室您好！有什麼能為您服務的呢？」沒想到話一說完，他自己的手機突然螢幕亮起，發出「登登」音效，Siri就自行啟動回應「我在門口」。

▲一名台北男開車帶女友到台中逢甲夜市遊玩，沒想到準備回家時，手機畫面突然跳出Siri提醒，要他「早點回家」，隔天看完1條新聞後，更讓他不寒而慄。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲禮儀師在往生室值夜班，卻沒想到自己手機的Siri在他接電話時自行啟動，並回應超毛的4個字。（示意圖／翻攝自Unsplash）
禮儀師瞬間冷汗直流，更感覺到一陣陰風吹過髮梢，此刻已顧不得電話另一端的護理師說了什麼，他直接把掛上電話，人從床上跳起「低頭以跑百米的速度死命往外面衝」，眼睛也不敢四處張望，深怕一轉頭就看見不該看的東西，好一陣子都不敢再進去。

禮儀師的工作遭遇曝光後，也令不少網友驚呼「心臟要夠力才能做殯葬業」、「有些禮儀師，還是會很怕鬼⋯為了生活，這也是沒辦法的事情」、「所以做這行業要避免用iPhone，哈哈」、「至少不是回答我在你身後」。（編輯：潘毅）

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