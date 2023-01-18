內湖斑馬線「被貨櫃吃一半」！在地人揭內幕：別道德綁架
台北市內湖區出現引發爭議的街景，在當地新明路一處巷弄交接處，竟有個貨櫃在就擺路口，行人使用的斑馬線直接被吃掉一半，連紅線都要依照它的位置來畫設，畫面曝光引起爭議，隨即有在地人跳出揭露內幕，讓許多網友力挺地主：別道德綁架。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書《爆廢公社》發出一張Google街景圖，照片地點是在內湖區的新明路上，只見圖片中穿越巷弄的斑馬線，只到一半就突然縮減，規避設立在上頭的紅色貨櫃，形成特殊的景象，更讓原PO忍不住狠酸「別的國家：解決問題，台灣：繞過問題」。
畫面曝光後隨即引爆爭論，不少網友紛回應「行人地獄的問題無解了」、「規劃問題，太多畸零地」、「台灣是解決提出問題的人」、「要看土地所有權是誰的再來討論」。
隨後有在地人跳出揭露內幕「這在新明路我家附近，這是私人土地呀！這樣畫有什麼問題」、「印象中是私人地，地主不賣又怕被弄成既成道路，就吊個貨櫃佔位了」，相關內幕也讓貼文下方留言風向逆轉「我的私人地也不給人家停車跟路過，等等一堆問題」、「別道德綁架」、「私人土地讓大家方便久了就變理所當然，再過陣子就變國有地！所以做人別太好心」、「地主聰明，懂得捍衛自身權利」。（編輯：潘毅）