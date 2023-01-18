工程師年終0元！因「1決定」惹怒董事長 上班族嘆不值得
農曆春節即將到來，不少公司都已經發放年終獎金讓員工好過年，同時也有些上班族已經在計畫年後轉職的相關事宜。不過就有工程師崩潰表示，自己年終慘拿0元，全因「1決定」惹怒董事長，讓不少上班族幫抱屈喊：太不值得了。
編輯中心/綜合報導
「第一次領到0個月年終，心情只有鬱悶」，一位工程師在論壇Dcard上發文提到，自己打算年後轉職，並決定把離職日期壓在農曆過年前一天，就是不好意思多賺公司9天年假的薪資，沒想到董事長得知後，卻直接下令不給他年終「考績也直接不打了，連最低評等都沒有」，彷彿完全否定了原PO一整年的努力。
原PO又回想起，去年公司去年訂單爆量，大型機台設備出了10幾台，「主管也說有盈餘，這次年終（董事長）這樣搞我，主管也很無奈，只能另外包個小紅包給我。失望歸失望，日子還是要過，過年不能包大包的給家人了，抱歉」。
遭遇曝光後，就有人好奇「幹嘛不領完年終在離？」原PO則回答「本來主管說應該領得到」，更讓許多上班族替他感到不值「發年終又不是主管決定，下次別這麼天真這麼傻了」、「主管包紅包給你，可能董事長包一包更大包的給他」、「職場涉及錢的沒有不好意思喔，不好意思你什麼都沒有」、「我懂你的心態，拍拍！只能說現實生活裡像我們這種人通常都是吃虧的」、「所以才都說領完年終再提離職，不然工作一整年了，還沒領到年終，真的好虧」。（編輯：潘毅）