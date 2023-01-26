坦承經濟拮据！公婆寬慰：紅包僅心意　聽實際金額秒氣炸

苦情男10年「只認識5女性」！遭逼相親看破黑幕：水很深

▲有位男子訴苦，自己求學到出社會的10年間，認識的女性才5名，他更因被迫接受父母安排相親。（示意圖，非當人／取自pixabay）
▲有位男子訴苦，自己求學到出社會的10年間，認識的女性才5名，他更因被迫接受父母安排相親。（示意圖，非當人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

每到過年期間返鄉，許多人最害怕的就是被家中長輩催婚。日前就有位男子訴苦，自己求學到出社會的10年間，認識的女性才5名，他更因被迫接受父母安排相親，而這期間的體驗，讓他看破其中黑幕並感慨：水真的很深。

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日前事主在臉書《匿名公社》上訴苦，在他的成長過程中，身旁都一直是男性為主「國高中到大學都讀『和尚班』，當兵更不用想遇到異性」，而出社會後的職業又恰巧是男性多的環境，讓他在這10年間認識的女生數量不到5人。

隨著年齡不斷增長，父母也開始著急起來，希望原PO去相親，起初媒人婆沒給照片，一通電話就打來家裡，媽媽開心告知要介紹女生認識，接著就前往指定地點見面，喝下午茶、包紅包，過幾天就會被問雙方有沒有互動，逼得很勤，感覺是「今天相親，明天提親，後天登記」，讓他相當無奈。

▲有名50歲的護理師想找一個身價要有8千萬的對象，讓媒人婆黃淑晴有些苦惱，豈料最近傳來好消息，有名60歲退休醫師不僅沒被嚇到，還提供自己的不動產證明，表示願意交往。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Pixabay）
▲原PO多次參與相親後，看破這圈子的內幕，更感慨喊「踏進這個坑，才知道水真的很深」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Pixabay）
到了近期，媒人婆陸續開始使用智慧型手機，可以先看照片，讓原PO終於有了說「不」的機會，只要一開始說不喜歡就不用勞師動眾了。沒想到婉拒幾次後，原PO的名聲卻臭了，「媒婆都是一個圈子，他們互相傳話，開始說我很挑、很難搞」，幾乎快被當成黑名單。甚至還有次原PO與相親對象聊天，脫口說出結婚壓力很大，卻被解讀成「不想結婚」，傳到媒婆耳裡，就被打電話來質問，還被罵：「不懂事亂說話」，爸媽擔心媒婆從此不再介紹對象，還親自跑到對方家說情。

上述遭遇也讓原PO不禁感嘆「踏進相親這個坑，才知道水真的很深，了解這其實是和利益有關的人情世事，縱使這些長輩非常喜歡說『看年輕人喜不喜歡、要看他們意願啦』，看來尊重意願也是淪為表面」，同時也不捨父母為自己四處奔波。

不少網友看完也紛紛感慨「相親本來就是一個目的性很強的激烈式手段，不是用來交朋友的」、「相親是滯銷男女的戰場」、「還不如去月老廟蹲點，會去拜的異性都是求姻緣的」、「相親根本看不出好壞，大家都嘛會裝一下」。（編輯：潘毅）

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