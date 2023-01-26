苦情男10年「只認識5女性」！遭逼相親看破黑幕：水很深

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隨著年齡不斷增長，父母也開始著急起來，希望原PO去相親，起初媒人婆沒給照片，一通電話就打來家裡，媽媽開心告知要介紹女生認識，接著就前往指定地點見面，喝下午茶、包紅包，過幾天就會被問雙方有沒有互動，逼得很勤，感覺是「今天相親，明天提親，後天登記」，讓他相當無奈。
到了近期，媒人婆陸續開始使用智慧型手機，可以先看照片，讓原PO終於有了說「不」的機會，只要一開始說不喜歡就不用勞師動眾了。沒想到婉拒幾次後，原PO的名聲卻臭了，「媒婆都是一個圈子，他們互相傳話，開始說我很挑、很難搞」，幾乎快被當成黑名單。甚至還有次原PO與相親對象聊天，脫口說出結婚壓力很大，卻被解讀成「不想結婚」，傳到媒婆耳裡，就被打電話來質問，還被罵：「不懂事亂說話」，爸媽擔心媒婆從此不再介紹對象，還親自跑到對方家說情。
上述遭遇也讓原PO不禁感嘆「踏進相親這個坑，才知道水真的很深，了解這其實是和利益有關的人情世事，縱使這些長輩非常喜歡說『看年輕人喜不喜歡、要看他們意願啦』，看來尊重意願也是淪為表面」，同時也不捨父母為自己四處奔波。
不少網友看完也紛紛感慨「相親本來就是一個目的性很強的激烈式手段，不是用來交朋友的」、「相親是滯銷男女的戰場」、「還不如去月老廟蹲點，會去拜的異性都是求姻緣的」、「相親根本看不出好壞，大家都嘛會裝一下」。（編輯：潘毅）