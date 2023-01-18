姨甥是誰的小孩？過年免尷尬 「親戚稱謂」1圖秒搞懂
過年過節大團圓，許多相當久沒見的親戚朋友難得一聚，但長輩、晚輩的稱謂常常傻傻分不清？為了避免叫不出稱謂的窘境，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理了親戚稱謂圖，千萬別忘存進手機裡，遇到叫不出來的長輩時一秒讓你解脫危機！此外，foodpanda也設計了春節限定的IG濾鏡「稱謂計算器」，只要動動手指，不管是誰都能算出正確解答。
記者鍾怡婷/綜合報導
親姊妹的小孩統一稱作外甥？實際上親戚稱謂大有眉角，若是本身是女性，而晚輩叫你姨母、姨媽，那正確稱謂應該屬於姨甥／姨外甥；若自己是男性，晚輩稱呼自己為舅父、舅公那麼稱對方為外甥／外甥女就是正確的。
此外，再加碼幾個容易搞混的稱謂，不管走春遇到誰通通沒問題。連襟，老婆妹妹或姊姊的老公，也就是親姊妹的丈夫間的稱謂；姻姊夫，姊夫的姊夫；玄孫，曾孫的兒子叫玄孫；曾祖父／母的爸爸或媽媽，稱為高祖父、高祖母、高外祖父、高外祖母；妗婆，父親或母親的舅母，也稱作舅婆。
若是還有遇到叫不出稱謂的親戚，Foodpanda也貼心設計了「稱謂計算器」濾鏡，可利用螢幕上的稱謂按鈕，計算出親戚該如何稱呼，不論是「媽媽的哥哥的妻子？」還是「表姊的表妹？」提問後計算器都能完美解答！另一款「稱謂大挑戰」濾鏡將會隨機出題，例如：「看到爸爸的哥哥的女兒要叫？」用戶透過頭部上下左右擺動即可選擇答案，走春遇到誰都叫得出來！