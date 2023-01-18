台灣市售螺螄粉皆走私！ 鈉超標恐引起高血壓、心臟病

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「鹽」多必失國健署資料表示，現代人過於喜愛重口味，導致吃入過量的鹽，使體內的鈉離子過多，因此在體內吸附大量的水份，導致血管內體液的增加，進而造成浮腫、水腫、血液量上升、血壓的升高、心臟負荷的加重以及腎臟水份排泄的困難。
同時，體内鈉太多也會造成鉀的流失，當體內的鉀不夠時，容易產生四肢無力、食慾不振、嘔吐、全身倦怠，甚至還會造成心律不整等的心臟疾病。因此有高血壓、心臟病或腎臟功能較差的人，鹽的攝取量應該要妥善控制。
每日食鹽不超過6克衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克（即食鹽6公克），而一個人每日鈉的總攝取量=天然食物中鈉含量+加工食品與人工調味品中的鈉含量。大部分人以為只要做菜時少放點鹽就可以，其實烹調時的其他調味品中也可能含有不少鹽或鈉，加工食品裡亦有鹽或其他含鈉調味品的添加，一天累積起來很容易超標。民眾選擇包裝食品時，應詳細閱讀包裝上的營養標示，了解鈉含量。
外食健康飲食守則１喝口味過鹹或是過於鮮甜的湯，可能會讓人不知不覺喝到許多鹽、味精或是其他含鈉的鮮味調味料。
２少碰餐桌上的鹽瓶、醬油罐，避免添加調味醤料。
３燙青菜少放肉燥或是醤油膏、或烹調不加味精等。
４減少使用速食麵調味包，從3分之1的調味包開始減少。
５洋芋片、玉米脆片、鹹酥捲餅、爆米花和堅果類等點心，常常添加了大量的鹽，應謹慎食用。
６加工蔬果汁大多摻有鹽調味，建議儘量選擇天然不添加人工調味的蔬果汁。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56608
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