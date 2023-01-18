涉改標賣39噸過期1年巴沙魚 2公司負責人50萬、10萬交保
台中市衛生局日前稽查時發現，知名連鎖餐飲店業者「江小漁」暨威晶國際有限公司，涉嫌儲存並改標販賣給加盟主、消費者過期超過1年的魚貨食材，業者坦承後自主停業，並稱願意提供有到店內消費魚相關產品的消費者，價格5倍的損害賠償。而台中地檢署訊後，認定被告2家公司負責人楊姓男子、戴姓男子，因涉嫌行使變造私文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，分別裁定50萬元、10萬元交保候傳。
編輯中心／綜合報導
全案源自於台中市衛生局接獲民眾檢舉，有連鎖餐飲業者，販售過期食材給民眾食用，並調動3縣市衛生局聯合稽查，前往該公司總部與直營店、加盟店與倉儲點，沒想到卻查出業者儲存過期品並重新標示為未過期，再銷售給不知情的加盟商，已涉犯詐欺罪嫌，以及違反《食品安全衛生管理法》。
台中地檢署指揮保七警方搜索，共計查獲過期魚貨4 噸793 公斤及將送往報廢作為飼料之過期魚貨約351箱、台南市養殖漁場約150箱，訊後初步認定香椒公司總店負責人楊姓男子、威晶國際公司戴姓女子夫妻涉犯偽造文書、詐欺罪嫌，分別裁定50萬、10萬交保候傳。（編輯：林莞茜）