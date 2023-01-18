陸童吃「牛用退燒劑」肝衰竭　醫示警：無法完全逆轉傷害

我是廣告 請繼續往下閱讀
小孩年紀越小 最大耐受劑量就越低陳至翔說明，一般的退燒藥就是指普拿疼，它是靠肝臟在代謝，有「最大耐受劑量」，當吃超過這個劑量就會肝衰竭。一般成人的最大耐受劑量為每天不超過8顆，建議4-6小時吃一顆、一天4-6顆，如此就不會超過最大劑量。
若是慢性肝病患者，最大耐受劑量需要往下調整；小孩年紀越小，最大耐受劑量也會越低，因此把成人的劑量，甚至牛的劑量給小孩服用，是相當危險的。
雖有藥可緩解 未必能逆轉且要住院到底人能不能吃牛吃的藥呢？陳至翔表示，雖然有些動物用藥與人類的成分類似，然而，牛的體型、肝的大小都比人類大上許多，因此牛隻用藥的劑量一定比成人更大，人類若服用牛藥導致過量與肝腎衰竭的機率就更高。萬一超過最大耐受劑量，「人一定會肝衰竭，要去醫院，雖然有些藥物有對應解毒，能夠緩解，但有黃金時間，也不一定能完全逆轉，需住院觀察。」
因此，小孩若要服用藥物，建議先請醫師評估病情，並注意年齡與體重來確認最大劑量能吃到多少。若沒有退燒藥，也盡量多喝水，有助於緩解發燒情況。
針對日前民眾搶購普拿疼風波，陳至翔也呼籲：「台灣目前沒有缺藥，大家不要恐慌。」他表示，藥物有保存期限，買回家囤容易造成吃不完過期浪費，就算沒有普拿疼，也有其他藥物可替代，或是多喝水也有退燒效果。若擔心替代藥物有副作用，他建議先向醫師諮詢較為安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56492
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw