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陸童吃「牛用退燒劑」肝衰竭　醫示警：無法完全逆轉傷害

陸童吃「牛用退燒劑」肝衰竭　醫示警：無法完全逆轉傷害
陸童吃「牛用退燒劑」肝衰竭　醫示警：無法完全逆轉傷害

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】中國疫情大爆發，近日內蒙古一對姊弟染疫發燒到39度，父母因買不到退燒藥，用「牛吃的退燒藥」替代，導致小姊弟肝腎衰竭。台北慈濟醫院胃腸肝膽科主治醫師陳至翔提醒，小孩的「最大耐受劑量」較成人低，而牛的劑量又比成人劑量大，若患者肝衰竭，即使就醫服用解毒藥，恐無法完全逆轉傷害。

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內蒙古農村有一家四口同時染疫，因村裡買不到退燒藥，父母想起先前曾服用「家裡牛的用藥」來退燒，因此這次也服用動物用藥。小姊弟服藥3天後出現噁心、嘔吐、肚子痛等症狀，父母誤以為是新冠病毒造成，又多次讓小孩服動物用藥。小姊弟因症狀未改善被緊急送醫，醫院檢查發現兩人肝臟、腎臟都出現衰竭，凝血也有問題，緊急將兩人轉往大醫院救治中。

小孩年紀越小　最大耐受劑量就越低

陳至翔說明，一般的退燒藥就是指普拿疼，它是靠肝臟在代謝，有「最大耐受劑量」，當吃超過這個劑量就會肝衰竭。一般成人的最大耐受劑量為每天不超過8顆，建議4-6小時吃一顆、一天4-6顆，如此就不會超過最大劑量。

若是慢性肝病患者，最大耐受劑量需要往下調整；小孩年紀越小，最大耐受劑量也會越低，因此把成人的劑量，甚至牛的劑量給小孩服用，是相當危險的。

雖有藥可緩解　未必能逆轉且要住院

到底人能不能吃牛吃的藥呢？陳至翔表示，雖然有些動物用藥與人類的成分類似，然而，牛的體型、肝的大小都比人類大上許多，因此牛隻用藥的劑量一定比成人更大，人類若服用牛藥導致過量與肝腎衰竭的機率就更高。萬一超過最大耐受劑量，「人一定會肝衰竭，要去醫院，雖然有些藥物有對應解毒，能夠緩解，但有黃金時間，也不一定能完全逆轉，需住院觀察。」

因此，小孩若要服用藥物，建議先請醫師評估病情，並注意年齡與體重來確認最大劑量能吃到多少。若沒有退燒藥，也盡量多喝水，有助於緩解發燒情況。

針對日前民眾搶購普拿疼風波，陳至翔也呼籲：「台灣目前沒有缺藥，大家不要恐慌。」他表示，藥物有保存期限，買回家囤容易造成吃不完過期浪費，就算沒有普拿疼，也有其他藥物可替代，或是多喝水也有退燒效果。若擔心替代藥物有副作用，他建議先向醫師諮詢較為安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56492

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