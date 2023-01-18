新冠、RSV與流感多重夾擊　專家教你團聚旅遊3守則

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一、家庭團聚－出門快篩、有症狀不出席溫麟衍建議：「首先確定哪些聚會對你來說最重要，從所有活動中的第一個活動開始倒數，活動前大約5天到1周內，盡量降低感染呼吸道病毒的風險。」
預防措施包括經常洗手、在擁擠的室內環境中佩戴優質的N95或同等級口罩，並儘量減少出席這段時間不戴口罩的社交聚會。民眾若尚未接種流感疫苗或更新的Covid-19加強劑，請不要拖延。疫苗在接種後大約2周會達到最佳保護力，即使少於2周，仍然會有一些保護作用。
溫麟衍鼓勵民眾與家人事先討論好，每位到訪的人都應做好降低風險的措施，若有人出現發燒和咳嗽等症狀，就別出席。
二、環境準備－戶外聚會或打開室內門窗溫麟衍表示，流感、呼吸道融合病毒、普通感冒等呼吸道傳染病，主要通過飛沫傳播。當有人咳嗽或打噴嚏時，飛沫會被排出。因此呼籲有症狀的人不要參加活動，保持良好的手部衛生也很重要。
冠狀病毒則通過空氣與氣溶膠傳播，通風良好的環境有助於減少Covid-19和其他呼吸道病毒的傳播。如果是居住在溫暖地區的民眾，可考慮在戶外舉辦聚會，相較在室內舉辦聚會的風險更低。
如果不便在戶外舉辦活動，可選擇較寬敞的室內環境，拉開親友的社交距離，並且打開門窗、開啟空氣清淨機，都可促進通風。
針對防範Covid-19，專家建議出席聚會的每個人於活動當天先自行快篩，屋主也可以在門口提供快篩劑，更能確保是否有人感染。
即使戴口罩難以吃東西，溫麟衍仍提醒民眾務必戴好口罩降低風險，尤其是免疫功能低下者或慢性病患者，更要留意。
三、出國旅遊－制定隔離計畫、預防生病連假期間，機場、火車站、轉運站等交通要道人滿為患，溫麟衍建議民眾提前做好準備，並確實戴好口罩降低群聚風險。
防護力高的口罩包括N95、KN95與KF94，可有效防止飛沫。民眾若擔心這些口罩太悶戴不久，至少在高風險的情況下戴好，例如數十人擠在一起等待登機時。另外也可隨身多帶幾款，以防戴不住、弄髒或變形，方便替換。
溫麟衍表示，出國旅行並非大問題，使用高防護力口罩就有很好的保護力。令人擔心的其實是群聚風險，她建議感容易感染的族群提前與領隊確認注意事項，且當風險變高時，確保可及時離開。
為了避免在旅途中感染病毒性疾病，美國疾病管制暨預防中心（CDC）列出一份預防Covid-19的清單，例如家人都有進行足夠的測試、向醫生諮詢自己是否屬於高風險族群、制定治療計畫、使用抗病毒藥物等。
溫麟衍表示，目前不僅Covid-19，廣泛傳播的病毒還有RSV與流感．建議民眾還應制定計畫，以防小孩或團隊中的其他親友罹患流感或呼吸道感染，包括在哪邊隔離、家長能否請假陪小孩隔離等，都應事先考量好。
室內做好防疫 比戶外脫罩群聚還安全溫麟衍表示，對於大部分健康民眾來說，若有接種流感和Covid-19疫苗，基本上不會有太大風險；若是免疫力低下或近期到過高風險國家的民眾，建議事先評估出席的每個活動的風險。
雖然這個假期有很多病毒傳播，但只要採取預防措施、在門口快篩，並在通風良好的環境舉行少人的小型聚會，即使在室內活動，風險仍比戶外成千上百人、但沒有防疫措施的跨年活動來的要低。掌握以上重點，有助協助降低感染和罹患重病的風險，不讓病毒打擾親友團聚。
原文出處：
https://edition.cnn.com/2022/12/19/health/covid-influenza-vaccine-holidays-health-wellness/index.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56505
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