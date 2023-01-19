紅包發1000算單數？7成長輩曝原因反對 鄉民1句點破關鍵
農曆新年要到了，過年其中一個習俗就是發紅包，不但是感謝長輩過去的照顧，同時也意味著祝福晚輩，但紅包的眉角可不少，就有一名網友好奇問「紅包到底能不能發1000元？」想知道包1000元到底算不算單數，問了長輩後7成都認為不妥，貼文曝光後，多數網友都直言：「有大人包1000就要爽死了，不然都是200、600」、「⋯有錢拿還計較，真的陋習」。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「紅包到底能不能發1000元？」為題，表示出社會一年了，現在年關將至準備要發紅包給親戚小孩，以往都知道發紅包要雙數，但包1000元到底可不可行？「我自己問長輩親戚朋友，大概37開，3成認為可以，7成認為不行，認為可以的理由是覺得1000算是10張100，認為不行的就是覺得1是單數不行」但他本身也收過1000元紅包，因此好奇問大家：「想問鄉民們看法如何？」
貼文曝光後，多數人都認為有紅包能領就該知足了，「有大人包1000就要爽死了，不然都是200、600」、「一直都包1000，沒想過這問題，還嫌棄啊」、「小時候都嘛收1000，現在哪那麼多規矩」、「我以前收的紅包大多都1000啊，包給別人也是，沒那麼多問題」、「⋯有錢拿還計較，真的陋習」。
也有許多人建議原PO，小孩子紅包600元最剛好，「小孩包6百差不多，有厚度，紅色也討喜」、「小時候都馬600升大學才1000」、「600說真的，我們這邊小孩一律600很有默契」、「你包600，6張紅的更喜氣」、「小孩發600就好，反正最後都會收到爸媽口袋」。（編輯：賴禹妡）