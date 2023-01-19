NanaQ宣布刪除IG！自嘲「負評女神」 上網查自己驚呆了
極簡YouTuber NanaQ以推廣「極簡主義」在去年走紅，不過也因為生活習慣和大多數人日常不同，結果飽受批評，許多人認為她言行不一等等。然而近日，就有網友發現她在與藝人薔薔合作拍完影片之後，IG突然無預警的關閉，讓人好奇原因。對此，NanaQ也上傳新影片解釋原因了！更表示「自己未來會重新開始」。
編輯中心/綜合報導
NanaQ日前上傳新影片，一開頭就先自嘲自己是「負評女神」，自己上網查詢「NanaQ負評」時，發現關鍵字有「擦屁布」、「用清水洗澡」、「只喝過一次奶茶」、「自律生活」、「造假」以及「人設崩壞」等詞語，NanaQ不解的表示「我不懂這些詞為什麼是負面的評價，包括『造假』，但我說的這些事情都是真的」NanaQ更直言「我從來都沒有想要為自己建立人設，NanaQ的人設都是酸民捏造出來的。」
對於IG帳號關閉一事，外界認為可能是因為跟薔薔合作影片負評太多，導致個人先暫時關閉帳號。NanaQ則解釋「是因為帳號被他人檢舉而遭到停權，雖然有向IG官方提出審查的請求，但因為我不想一直想著IG什麼時候會回來，就直接讓帳號被刪除」。
NanaQ提到「失去6萬粉絲帳號我當然會覺得可惜，但事情就已經發生了，舊的不去新的不來，與其一直沉溺於過去以及那些沒辦法控制的事情，還不如把心力放在更值得的未來。」而目前NanaQ也創立了新的帳號「nanaq1111」，透露1111是自己很喜歡的天使數字，象徵重新開始的感覺，影片最後，NanaQ也感謝一路支持她的粉絲朋友，也要大家不用擔心她，堅強的她將繼續創作出更好的內容！（編輯：張嘉哲）