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蔡阿嘎年終開獎！金額終於公開了　網見數字全跪：神老闆

▲蔡阿嘎年終開獎！今年有改以往「年終瞇牌」的模式，直接間接透露數字，引發觀眾討論。（圖/蔡阿嘎YT）
▲蔡阿嘎年終開獎！今年有改以往「年終瞇牌」的模式，直接間接透露數字，引發觀眾討論。（圖/蔡阿嘎YT）

編輯中心/綜合報導

YouTuber蔡阿嘎每年到了歲末年終的時候，除了尾牙禮物大方給之外，萬眾矚目的「員工瞇牌年終」更是頻道長期以來的經典，由於過去觀眾都只能看到員工瞇牌之後的表情判讀，不過今年不同了！蔡阿嘎推出全新企劃，表示不想釣觀眾胃口，因此以其他方式公開數字給大家自己去猜想，影片引爆網友熱議，直言「台灣每個老闆都像蔡阿嘎的話，真的是天下太平了」。

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今年蔡阿嘎不像往年直接讓員工「瞇牌」，而是請員工先寫下自己想要多少年終獎金，而他們其實早就已經有替每個員工訂下一個金額，假如員工寫的比他們訂定的還要高，那麼白板上就會顯示「-」的數字，如果是低於訂定數字，白板則會顯示「+」的數字。

結果一開始，資深員工Laura寫下自己想要的年終獎金，結果經過比對之後，Laura的年終獎金竟然是「自己寫下的數字+26萬」，讓Laura開心的瘋狂拍手；而後續還有不滿一年的員工，在不少公司都是用比例算，結果一位資歷不到一年的員工寫完之後，經過比對，蔡阿嘎在白板上寫下「自己寫的數字+9萬」，讓該位員工直接傻眼......喜極而泣，蔡阿嘎與二伯也急忙安慰「真的辛苦了....她時常加班到很晚啦」。

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▲資深員工蘿拉自己寫下想要的年終，結果竟然真實數字還要再+26萬！（圖/蔡阿嘎YT）
而也有幾位同仁白板翻開為+0，網友猜測，應該是大多數都知道該企劃是有什麼鬼，所以隨便寫非常高的數字，按照常理不太可能每個人都猜中，應該是即使超過預定金額也直接給，夫妻倆慷慨形象深植人心。

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▲剛來不到一年的員工，得知年終是自己寫的數字+9萬，表情露出不可置信的感覺。（圖/蔡阿嘎YT）
影片曝光之後，不少網友紛紛回應「真的太扯....看到蘿拉寫下自己的數字還+26萬，你就知道基層領多少了，蘿拉是資深的員工啊！她怎會不知道阿嘎工作室的行情」「推測出來，一般基層員工至少都有逼近10萬附近吧，真的佛」、「每位員工看到年終都很開心欸，也太爽了吧」、「真幸福企業....真的很猛」、「真的是台灣頂尖的神老闆欸....不是賺最多，但給最多啦！」、「終於大概知道數字了，看到蘿拉寫完還+26萬，大家心裡都有底了」、「看完這部，再看自己的年終，真的很可撥嗚嗚」。

而對於這次豪發年終以及尾牙獎品的事情，蔡阿嘎也在臉書表示，今年不論是大頭佛工作室還是妻子二伯品牌的員工都能過個好年，還可以包大紅包給自家長輩，他會這麼努力想企劃拍片，最重要的是繼續服務長久支持的觀眾外，也是為了公司和員工們。蔡阿嘎強調「一份工作不可能做一輩子，大家也不可能一輩子都在哈佛工作室任職，所以趁著我跟二伯還有能力的時候，就盡老闆所能的照顧大家。」（編輯：張嘉哲）


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