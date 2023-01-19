蔡阿嘎年終開獎！金額終於公開了　網見數字全跪：神老闆

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結果一開始，資深員工Laura寫下自己想要的年終獎金，結果經過比對之後，Laura的年終獎金竟然是「自己寫下的數字+26萬」，讓Laura開心的瘋狂拍手；而後續還有不滿一年的員工，在不少公司都是用比例算，結果一位資歷不到一年的員工寫完之後，經過比對，蔡阿嘎在白板上寫下「自己寫的數字+9萬」，讓該位員工直接傻眼......喜極而泣，蔡阿嘎與二伯也急忙安慰「真的辛苦了....她時常加班到很晚啦」。
而也有幾位同仁白板翻開為+0，網友猜測，應該是大多數都知道該企劃是有什麼鬼，所以隨便寫非常高的數字，按照常理不太可能每個人都猜中，應該是即使超過預定金額也直接給，夫妻倆慷慨形象深植人心。
影片曝光之後，不少網友紛紛回應「真的太扯....看到蘿拉寫下自己的數字還+26萬，你就知道基層領多少了，蘿拉是資深的員工啊！她怎會不知道阿嘎工作室的行情」、「推測出來，一般基層員工至少都有逼近10萬附近吧，真的佛」、「每位員工看到年終都很開心欸，也太爽了吧」、「真幸福企業....真的很猛」、「真的是台灣頂尖的神老闆欸....不是賺最多，但給最多啦！」、「終於大概知道數字了，看到蘿拉寫完還+26萬，大家心裡都有底了」、「看完這部，再看自己的年終，真的很可撥嗚嗚」。
而對於這次豪發年終以及尾牙獎品的事情，蔡阿嘎也在臉書表示，今年不論是大頭佛工作室還是妻子二伯品牌的員工都能過個好年，還可以包大紅包給自家長輩，他會這麼努力想企劃拍片，最重要的是繼續服務長久支持的觀眾外，也是為了公司和員工們。蔡阿嘎強調「一份工作不可能做一輩子，大家也不可能一輩子都在哈佛工作室任職，所以趁著我跟二伯還有能力的時候，就盡老闆所能的照顧大家。」（編輯：張嘉哲）