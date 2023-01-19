「600元紅包」給3小孩遭友嗆少！他急道歉 結局療癒逆轉
春節連假明天就要登場啦，對於小朋友來說，春節最期待的事情就能夠領紅包，而有不少人即便不是親人，也會在過年時包紅包，給對方小孩添個喜氣。而近日，就有網友分享自己包了三包600元的紅包，結果遭到對方嫌棄，其「神回覆」引起廣大網友熱議，直言「這種人就是貪心活該！收回來！」
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，表示自己提前包紅包給朋友的小孩「這紅包託妳帶回去，給妳家那三個小鬼」，結果沒想到對方回「啊！一個人只有600喔？這樣你好意思拿得出來耶！」此番話剛落，該網友直接回應「對不起！對不起（抽回）！我忘了....今年開始我不包紅包給任何人了！還好有妳提醒我」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「好爽的場面....那人應該尷尬到爆」、「謝謝你！讓我省了一筆」、「省一筆費用了，真是好朋友」、「這種朋友直接放生，然後紅包剛好省起來」、「不要小看600，現在的人生活也不容易，包的人說不定是咬牙擠出來包給你，你卻看不起」、「禮輕情意重，有包有祝福，面對這總計較錢多少的以後連往來都可以省下來了」、「爽爆＝＝這種人就是欠電」。
另外則也有不少過來人表示「拜託！小孩的紅包全被家長拿走＝＝有200就要偷笑了」、「小孩根本不能自己用紅包，都會被爸媽拿走，我堅持都只包200，等他們長大再說」、「分享我個人，姪女們小時候我都包200，現在長大自己收紅包我才包1200」、「我四個小孩...每次去拜年都很不好意思，都叫人家包200就好，600已經超多了」。（編輯：張嘉哲）