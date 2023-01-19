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台人出國窮玩罵國旅！他列京都「5對比」搖頭：台南大贏

▲原PO拿日本京都及台灣台南來做旅遊比較，認為一樣的價格在京都玩，感受上大勝在台南。（示意圖／翻攝自Shutterstock）
▲原PO拿日本京都及台灣台南來做旅遊比較，認為一樣的價格在京都玩，感受上大勝在台南。（示意圖／翻攝自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

疫情緩解之後，許多台灣人飛到日本旅遊，國旅也相對需求量較少，對此就有一名網友拿日本京都及台灣台南來做旅遊比較，認為一樣的價格在京都玩，感受上大勝在台南，不過卻引出一名在京都出差半年的網友一一打臉，表示「台南還至少可以讓人住」，更直言：「我本人最看不慣的是出國窮遊，然後說台灣旅遊品質多爛。」 

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有一名網友在PTT以「去日本玩真的比國內便宜嗎？」為題發文，表示拿台南國旅跟日本京都之旅比較，飛到京都的機票確實還是比到台南的客運車票價格貴上許多，住宿則是同價位日本的住宿品質跟環境小勝，但餐飲則絕對是京都大勝，「200元一餐來台南只能吃到一些不乾不淨重口調味的路邊餿食。在日本可是能吃到一碗高水平的丼飯跟拉麵」。 

▲一名網友好奇在PTT發問「最推薦到日本哪個城市旅遊」，貼文一出，網友答案一面倒，直呼「京都沒有之一」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示，對比台南餐飲，京都絕對是大勝。（示意圖／取自pixabay）
原PO繼續說道，以環境來比較，「同樣我花幾千塊出來，在台南只能得到烏煙瘴氣還有凌亂的交通，京都不用我多說，乾淨舒服」，即使京都人多也不會感到煩躁，至於購物則是日製商品CP值高到破表，讓他直呼：「這樣比較下，不能說日本的消費低於國旅，但假如同樣花這些錢，花去日本的感受會更好些。」 

▲台南（圖／記者賴禹妡攝）
▲另一名網友分享去年到台南國華街才花500元台幣就吃了很多美食。（圖／記者賴禹妡攝）
貼文曝光後，引來另一名在京都出差半年的網友回文，他一一反駁指出，在日本的交通費其實比台灣貴，另外，住宿方面花3000元台幣在日本櫻花季只能住商務旅館，「大概就是打開你的行李箱很勉強那種」，好一點的旅館則要2萬日幣起跳。 

食物方面呢？該網友直言「200塊在京都只能吃X」，並分享去年到台南國華街才花500元台幣就吃了很多美食，「拉麵、丼飯這種對比就是麵店滷肉飯的東西，你怎麼不去吃京都各種料亭？ 」 

該網友談到環境、天氣，則認同京都的春秋兩個季節確實大勝台灣，但夏冬卻比台灣還地獄，「如果你夏冬要出遊千萬別首選京都」，而購物這塊，他偷偷分享一個八卦：「你現在買到的日本製，裡面都不是九成九日本製的，日本製是指只要最後一個工法在日本完成就是日本製，譬如保溫杯都弄好後，最後送日本品管，然後貼上貼紙這件事情」。  

▲（圖／翻攝自PTT）
▲另一名在京都出差半年的網友回文，他一一反駁原PO，表示「台南還至少可以讓人住」。（圖／翻攝自PTT）
「我本人最看不慣的是出國窮遊，然後說台灣旅遊品質多爛」該網友表示，台灣出了台北後旅遊品質確實不高，但拿京都來比較根本不適合，「一個破產又人口外移，高度老化的城市，有什麼好比的」，就像京都最有名的景點金閣寺，雖然表面光鮮亮麗，「但是京都的問題，你住過京都長期你就知道了」，最後更感嘆：「台南還至少可以讓人住」。（編輯：賴禹妡）  

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