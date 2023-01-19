台人出國窮玩罵國旅！他列京都「5對比」搖頭：台南大贏

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO繼續說道，以環境來比較，「同樣我花幾千塊出來，在台南只能得到烏煙瘴氣還有凌亂的交通，京都不用我多說，乾淨舒服」，即使京都人多也不會感到煩躁，至於購物則是日製商品CP值高到破表，讓他直呼：「這樣比較下，不能說日本的消費低於國旅，但假如同樣花這些錢，花去日本的感受會更好些。」
貼文曝光後，引來另一名在京都出差半年的網友回文，他一一反駁指出，在日本的交通費其實比台灣貴，另外，住宿方面花3000元台幣在日本櫻花季只能住商務旅館，「大概就是打開你的行李箱很勉強那種」，好一點的旅館則要2萬日幣起跳。
食物方面呢？該網友直言「200塊在京都只能吃X」，並分享去年到台南國華街才花500元台幣就吃了很多美食，「拉麵、丼飯這種對比就是麵店滷肉飯的東西，你怎麼不去吃京都各種料亭？ 」
該網友談到環境、天氣，則認同京都的春秋兩個季節確實大勝台灣，但夏冬卻比台灣還地獄，「如果你夏冬要出遊千萬別首選京都」，而購物這塊，他偷偷分享一個八卦：「你現在買到的日本製，裡面都不是九成九日本製的，日本製是指只要最後一個工法在日本完成就是日本製，譬如保溫杯都弄好後，最後送日本品管，然後貼上貼紙這件事情」。
「我本人最看不慣的是出國窮遊，然後說台灣旅遊品質多爛」該網友表示，台灣出了台北後旅遊品質確實不高，但拿京都來比較根本不適合，「一個破產又人口外移，高度老化的城市，有什麼好比的」，就像京都最有名的景點金閣寺，雖然表面光鮮亮麗，「但是京都的問題，你住過京都長期你就知道了」，最後更感嘆：「台南還至少可以讓人住」。（編輯：賴禹妡）