過年前好市多結帳排太長？內行爆「快速通關」秘訣：超快
知名美式賣場好市多（Costco）的商品大份量且CP值高，成為不少民眾春節前備貨的首選去處，也能預見可觀的排隊人潮。不過就有位女網友，分享媽媽傳授的「快速通關」秘訣，貼文出現，立刻讓不少內行齊聲讚「真的超快」。
編輯中心/綜合報導
一位女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，因為過年要到了，她便與媽媽一同前往好市多，到了現場看見人潮滿滿，媽媽隨即開口宣言「要買快速通關喔」。
原PO聽完還沒反應過來「那是什麼？在哪一區？」媽媽就頭也不回的快步走進賣場，後來在結帳時原PO才驚覺，原來媽媽所謂的「快速通關」，就是「不要用推車」的意思，更誇張形容「真的超快！(拿推車)別人還在排隊時，我已經開箱酸白菜鍋在家開煮了」。
不少過來人看完也紛紛認同喊「我也都快速通關，買完立馬走人」、「我老公去沒在推車就拿個大購物袋，30分內一定閃人」、「我也都提購物袋快速逛，寧可扛重重的速戰速決，也不願意推台大車一直卡在賣場中」、「熟悉動線的話是真的可以快進快出的」、「好久沒推車慢慢逛了」、「推車真的卡來卡去的，但是買多的話還是得推啊」。（編輯：潘毅）