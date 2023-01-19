巴沙魚吃多洗腎洗到死？顏宗海揭「關鍵重點」：肉品都有
知名餐廳「江小漁鴛鴦酸菜鍋」遭查將過期的巴沙魚改標後販售，讓不知情的消費者吞下肚，引發外界議論，對此，有餐酒館老闆出面呼籲，巴沙魚實際上就是越南鯰魚，且為了降低成本會違法浸泡磷酸鹽，當人體內的磷超出正常範圍，恐造成不可挽回的傷害，甚至被迫終身洗腎。林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海提醒，實際上多數天然肉品都會有少量磷酸鹽，但若是非法將生鮮肉品浸泡磷酸鹽，長期食用磷酸鹽過量，確實會導致高血磷症，長久下來讓腎功能壞掉，增加心血管疾病、血管鈣化的風險。
記者鍾怡婷/綜合報導
餐酒館老闆於粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」提及巴沙魚改標販售事件，無奈表示巴沙魚就是越南鯰魚，因為台灣人喜愛就大量進口，偏偏多數無良廠商會非法浸泡磷酸鹽，讓它澎發起來變兩倍大，吃起來苦苦的也都沒人警覺，而沒有泡藥水的巴沙魚價格貴了2.5倍，幾乎沒人要買，因此質疑市面上多數巴沙魚都有磷酸鹽過量的問題，恐導致鈣的恆定失調，容易引發骨質疏鬆、腎結石等疾病。 過量的磷還會促使血管鈣化變脆，與慢性腎臟病、心血管疾病、高血壓等的發生密切相關，嚴重甚至可能得終身洗腎。
林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海提醒，正常成人血液中磷離子濃度為2.4-4.7mg/dL，過高或過低的血磷濃度，對健康都會有所影響，低血磷症會導致肌肉無力、橫紋肌溶解症、甚至心臟衰竭；高血磷會導致腎衰竭、血管鈣化、心血管疾病患者。而依造政府法規加工食品可合法添加適量磷酸鹽，至於生鮮肉品則是明文禁止，但實際上生鮮肉品天然就含有磷酸鹽，除了加工食品外很多天然食材也屬於高磷食物。
腎功能正常的患者，是可以將多餘的磷離子從身體排出，但腎臟功能不良的族群，導致高血磷症的機率就相當高，建議成年人每日建議攝取量為800克的磷酸鹽。顏宗海直言，若真的有業者將巴沙魚浸泡藥水，確實已經觸法且吃多對腎臟功能不良的族群，有相當嚴重的影響，但若是一般適量、天然食材含有的磷酸鹽則不需要過於恐慌。