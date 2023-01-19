小年夜氣溫略降！初二急凍台北剩不到10度 一路冷到初五
明（20）日是小年夜，也節氣「大寒」，長達10天的春節連假也正式開始，中央氣象局表示，今年春節假期天氣變化快速，從小年夜到大年初八（1/29）大致有4階段的天氣變化，而明日連假第一天，桃園以北白天高溫和今（19）日相比將略微下降，低溫變化不大，預期除夕（1/21）至大年初一（1/22）還會再回暖攝氏3至4度。不過大年初二（1/23）將會有強度可能達寒流等級的冷空氣南下，氣象專家賈新興也提醒，該波冷空氣有機會讓北部地區出現攝氏10度以下的低溫，「寒意絕對比過去幾天明顯，初二後又是出遊熱門時段，提醒民眾一定要做好禦寒準備。」
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致鈞指出，明日小年夜各地低溫雨今日大致相同，整個西半部、東北部地區落在攝氏13至16度，花東地區攝氏18度上下，白天高溫部分，由於東北風稍微增強，因此桃園以北將稍微下降至攝氏17至18度，新竹以南和花東地區攝氏19至23度。
降雨部分，葉致鈞說，台灣東半部、桃園以北地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，除夕至初一僅大台北及東半部地區偶有局部雨，特別要留意中南部清晨有局部霧。初二至初四迎風面北部及東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴，而因為水氣搭配強冷空氣，該期間北部3500公尺以上高山有降雪的機率。
除夕和週一較溫暖，北部高溫可達攝氏23至24度，南部和花東地區攝氏26至28度，不過初二的冷空氣較為強烈，賈新興提及，由於接近極區的西伯利亞冷高壓增強，初二至初三變冷已是確定的事實，而近期大陸冷氣團台北最低溫為攝氏12.5度，預期初二的冷空氣可能讓台北出現攝氏10度以下的低溫；此外，中部仍需注意清晨輻射冷卻的影響，可能出現攝氏11度甚至以下的低溫，預報上冷空氣將在初五（1/26）減弱並回溫，一直到2月初台灣大多是東北風環境，實際情況有待觀察。