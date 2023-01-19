台中鮮物配揪團送暖 贈送千份年菜香米助弱勢獨老

歲末送暖一波波，由台中市鮮物配產地直送揪團舉辦的「寒冬送暖，溫馨過年」公益活動，配年農曆春節將至，特別準備300份熟食鮮魚砂鍋及700包香米，今日下午發放給西屯區弱勢家庭及獨居長輩，希望他們除夕圍爐也能吃得溫飽，感受社會愛心。
記者金武鳯/台中報導
發起公益送暖的鮮物配產地直送代表林建成表示，他與西屯在地的許多行業代表，組成以服務在地鄉親為主的PRO友愛聯誼會，一直以來，時常連結會內各行業資源，轉成實際關懷行動，幫助有需要的民眾。
此次會發起歲末送年菜香米行動，是看到許多弱勢家庭，但求生活溫飽都不易，想要享用美味年菜可能是奢求。所以，鮮物配揪友愛聯誼會會員，秉持「取之社會，用於社會」精神，大家有錢出錢，有力出力，一起送暖做公益，獲得熱絡迴響。
林建成說，為了準備300份熟食鮮魚砂鍋，友愛聯誼會會員自昨天開始備料、清洗及烹調，足足忙了24小時，直到今天中午，才備妥300份採用鮮魚燉煮大白菜的鮮魚砂鍋，加上700包每包1.8公斤的香米，下午2時開始，逐一發放給上門領取的弱勢民眾，希望讓他們過個好年。
此次贈送年菜、香米給西屯弱勢群眾活動，寒冬送暖之餘，也受到臺中市西屯區區公所、臺中市政府及警察局第六分局．立委張廖萬堅服務處及議員林祈烽、楊大鋐服務處等單位，大力支持及肯定。