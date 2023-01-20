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今天不是除夕幹嘛放假？「真實理由」曝光　眾反認超不爽

▲一年一度的農曆春節連假終於來啦！從今（20）日開始，一路放到29日長達10天的連假。（圖／記者黃韻文攝）
▲一年一度的農曆春節連假終於來啦！從今（20）日開始，一路放到29日長達10天的連假。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

一年一度的農曆春節連假終於來啦！從今（20）日開始，一路放到29日長達10天的連假，但是，你是否發現其實20號根本就不是除夕，只是小年夜，為何大家卻要在這天放假又找其他天補班呢？近日，就有網友討論「不覺得今年小年夜補班補得很沒意思嗎？」貼文引發熱議。

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一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「再安排下個月行程時，發現下個月竟然要補班兩天.....假期少的很可憐，回頭看發現是因為1月7號的班補給20號小年夜的假，又去查了小年夜幹嘛放假的原因，說是舒緩交通、延長假期等等，但今年有10天連假.....其實可以彈性放掉一天變成9天吧，體感上10天跟9天完全沒差啊，有人也覺得今年年假小年夜也算進去很沒必要嗎？」

▲過年配圖、新春、年貨大街。（圖／記者黃韻文攝）
▲網友不解為何今年小年夜還要放假，引起討論。（圖／記者黃韻文攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的....今年小年夜補班超不爽的，如果1月7日就補1月27日，2月就只要補2月27日一天就好，年假也有九天啊」、「小年夜補班超不爽+1，二月直接被剝奪兩個禮拜六」、「主要是小年夜上班薪水也沒加倍，不懂放假意義….還要為了這天補班」、「超不爽+1，重點是很多行業小年夜上班也沒加倍薪水，補心酸的」、「今年特殊情況的話，小年夜就根本不用放假，27號彈性補到7號就好了，硬要補兩天....二月假期慘爆」。

不過，也有網友緩頰表示「還是有必要放20號啦，我19號下午就開始塞車了」、「還是要放，疏解車潮，無法想像全部擠在20號下班跟除夕早上的車流」、「覺得還是要放欸，過年返鄉人潮真的超多，昨天下午國道就塞車了，多一天舒緩車潮真的有差」。

而事實上，根據行政院2019年4月29日就核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」及109年政府行政機關辦公日曆表，就拍板透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期，不只是讓民眾有更大的空間可以安排返鄉事宜，也能夠適度的紓解返鄉車流、人潮，當時就計畫未來10年農曆春節連假都將從小年夜開始放假，並進行常態化處理，即使未來政黨輪替，預期政策也不受影響，只不過由於今年較為特殊，是年假最長的一次，才會讓不少網友認為今年小年夜不必放假，因為另行補班實在麻煩，又引起討論。（編輯：張嘉哲）

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