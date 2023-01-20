今天不是除夕幹嘛放假？「真實理由」曝光　眾反認超不爽

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貼文一出，不少網友紛紛回應「真的....今年小年夜補班超不爽的，如果1月7日就補1月27日，2月就只要補2月27日一天就好，年假也有九天啊」、「小年夜補班超不爽+1，二月直接被剝奪兩個禮拜六」、「主要是小年夜上班薪水也沒加倍，不懂放假意義….還要為了這天補班」、「超不爽+1，重點是很多行業小年夜上班也沒加倍薪水，補心酸的」、「今年特殊情況的話，小年夜就根本不用放假，27號彈性補到7號就好了，硬要補兩天....二月假期慘爆」。
不過，也有網友緩頰表示「還是有必要放20號啦，我19號下午就開始塞車了」、「還是要放，疏解車潮，無法想像全部擠在20號下班跟除夕早上的車流」、「覺得還是要放欸，過年返鄉人潮真的超多，昨天下午國道就塞車了，多一天舒緩車潮真的有差」。
而事實上，根據行政院2019年4月29日就核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」及109年政府行政機關辦公日曆表，就拍板透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期，不只是讓民眾有更大的空間可以安排返鄉事宜，也能夠適度的紓解返鄉車流、人潮，當時就計畫未來10年農曆春節連假都將從小年夜開始放假，並進行常態化處理，即使未來政黨輪替，預期政策也不受影響，只不過由於今年較為特殊，是年假最長的一次，才會讓不少網友認為今年小年夜不必放假，因為另行補班實在麻煩，又引起討論。（編輯：張嘉哲）