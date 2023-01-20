地基主超愛雞腿！過年拜祂注意「1細節」 拜錯秒衰2個月
過年除夕家戶通常都會拜地基主，來感謝地基主對全家的照顧，也祈求來年能夠闔家平安，不少家戶因為除夕要返鄉祭祖，地基主通常會在前兩天或者小年夜拜，其中不可少的供品「雞腿」可是地基主的最愛，不過切記如果要拜雞腿「可不要切！」過去就有女OL同事忽略這個細節，結果地基主暴怒兩個月，導致公司營運不順，藝人熊熊也曾經因此招來不好的事件，民眾可要特別注意喔！
編輯中心/綜合報導
過去就有網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出，任職的公司每個月都會祭拜地基主，由同事輪流訂製地基主最愛的「雞腿便當」，結果之前發生過兩次「雞腿被切過」的情形，結果那兩個月公司真的狀況不斷，像是公司網站掛掉，還有原物料大短缺的問題，當輪到OL訂雞腿便當時，她便在外送平台上特別備註「拜拜用的！拜託雞腿不要切！地基主已經生氣兩個月了！麻煩了！」讓不少網友笑翻。
而過去，藝人熊熊（卓毓彤）去年過年也分享過經驗，表示當時自己第一次拜地基主時，因為不懂規矩，當時準備了2個雞腿便當跟紙錢，乍看好像禮俗都做對了，但她後來才發現，原來祭拜地基主的「雞腿不能切」，巧合的是，她當時因為不懂規矩，拜完地基主之後，居然摔倒了，導致那年的大年初一，竟然得跑到急診室報到，當時故事也引發不少網友熱議。
事實上，根據民俗專家張旭初就曾經解釋，因為地基主不是好兄弟，拜好兄弟的雞腿，才可以切一塊一塊菜碗，拜地基主雞腿整隻，吃起來比較過癮，因為地基主只有1個，沒有2個的地基主。