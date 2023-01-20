甄嬛傳馬拉松超夯！7千人朝聖滴血認親 皇上駕崩時間曝
一年一度的《後宮甄嬛傳》直播馬拉松又來啦！每年到了春節前後，宮鬥劇《後宮甄嬛傳》就會開始24小時直播，即便該劇已經播超過10年，仍然還是夯到不行，隨著劇情走向，聊天室也相當逗趣，會搭配該年度時事評論。其中今（20）日上午9時許，上演了最精彩的「滴血認親」的戲碼，線上一大早就擠爆7000多人朝聖，讓不少網友直呼過癮。
編輯中心/綜合報導
甄嬛傳直播馬拉松日前開始播出，該劇一共有76集，平均一集大約是50分鐘左右，然而日前就有網友分享自己算過後的時程表，點出幾大劇情當中的重要畫面，包括「華妃撞牆」是1月19日五點左右；「熹妃回宮」是1月20日凌晨2點46分播出左右，其中整部戲劇最高潮「滴血認親」原本網友預計是20日早上7點28分播出。
而《NOWnews》記者今天線上觀看，發現「滴血認親」最高潮的地方大約是9點10分左右播出，當時聊天室已經擠滿了超過7500名網友早起朝聖，許多人紛紛留言「瓜爾佳氏大再見了」、「皇后GG囉！好好看」、「我特地起床看這一集的，好好看」、「皇后受到報應太爽了」、「皇后8888給我下去」。
至於本劇另外一個高潮「皇上駕崩」的環節，網友原本預測是今天下午17時左右，但應該估計時沒有預估到主題曲跟片尾曲時間，按照「滴血認親」延誤約兩小時來看，「皇上駕崩」的戲碼預計會再延後一個半小時到兩小時左右才會播到該集，保守估計，要朝聖該段劇情的觀眾可以在今天晚上1830至1930附近上線觀看。（編輯：張嘉哲）