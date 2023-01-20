女行員「捲款1783萬」！整形逃跑25年遭逮 開公司還賺爆
太狂了！大陸一名女子在1997年的時候，當時她26歲，因為發現銀行系統有漏洞，因此起了歹念，利用權限修改儲戶的存款數目，而且隨意虛增的存款金額還能隨時取現，最終捲款人民幣398萬元（約新台幣1783萬）之後，整形潛逃25年之久，然而直到去年底終於落網，沒想到她不僅結婚生子，還開了公司賺大錢！
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，「中國建設銀行」浙江樂清分行的女行員陳伊樂，在1997年時因為發現銀行計算機系統的操作口令有漏洞，於是先是虛存566萬元人民幣（約新台幣2510萬元），再提領398萬元人民幣（約新台幣1783萬元）的現金，之後她馬上辭職整形，開始她的逃亡日程。
隨後陳伊樂因為考量現金太多，於是把錢財散落藏在各處，包括在老家附近的廁所和車庫都有贓款，還用了兄弟姐妹等4人的名義開設帳戶，存入210萬元（約新台幣941萬元），拿著剩下40萬元人民幣（約新台幣179萬元）隨身攜帶著。
然而陳伊樂在潛逃這25年之中，不僅論及婚嫁還有小孩，還開了一間清潔公司賺了不少錢，直到被警方逮捕之前，丈夫與女兒都不清楚她真實的身份。據了解，陳伊樂在去年底遭到逮補，今年被以貪污、偽造身分證件等罪，提起公訴，由於事件太過曲折離奇，不少大陸網友都不敢置信表示「更讓人佩服的是.....警方的窮追不捨」、「比逃跑更厲害的是警督們吧！追了整整25年啊天啊」。（編輯：張嘉哲）