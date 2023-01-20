請人抓蛇拒付錢！專家氣到「1.8m毒蛇丟回去」 客人嚇瘋
「永遠不要惹有專業技能的專家！」澳洲一戶人家在冰箱的後面發現了一條赤腹伊澳蛇（Red-bellied black snake），於是請來捕蛇專家柯林（Colin Shoemark）幫忙捕捉，沒想到當柯林抓到該條蛇時，委託人卻想要不付錢，認為這種服務應該是免費的，讓柯林直接把毒蛇丟回廚房，嚇得客戶直接認錯。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，居住在新南威爾斯州麥覺理湖市（Lake Macquarie）的捕蛇專家柯林，分享過去再一次執行任務時的誇張經驗，表示有一戶人家在自家冰箱後頭發現一條約1.8公尺長的赤腹伊澳蛇，於是聯繫科林前來幫忙捕捉。
而當柯林抵達瞭解情況之後，立刻就將毒蛇抓起，不過該位客戶卻表示「抓蛇應該屬於公共服務」要求柯林跟政府收取費用，因而拒絕付款。柯林聽了相當無奈，立刻決定把毒蛇丟回客戶家中，對方立刻嚇到不行，跳到桌上還威脅要「報警處理」，柯林則不理會淡定的說「我累了一天，如果你不肯付錢的話，我會直接離開這裡」。
最終客戶嚇到認錯，還是支付了費用，讓柯林無奈的說「是收費澳元150元（約台幣3,140元），又不是收費澳元500元（約台幣10,468元），我也是冒著生命危險在工作，我的服務當然不是免費的」，讓不少網友看完故事大讚「永遠不要惹有專業技能的專家！他能幫你解決問題，也能夠置之不理！」、「如果是我，我會直接收取他雙倍費用」、「這種蛇有毒但攻擊性較低，想要請專業的人處理還不付錢！」（編輯：張嘉哲）