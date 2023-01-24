原子少年10枚鑽石男孩！小孩舞台之王　林煥鈞永遠的C位

我是廣告 請繼續往下閱讀
20歲小孩國小被發掘跳舞細胞，舞齡近10年，個子不高的他，一站上舞台卻有威震全場的霸氣，懷著表演慾和星夢，小孩征戰大小商演及比賽，在林佳辰鼓勵下一起報名《原子少年》，雖然是純素人，初舞台的氣勢被Ella封作「小G-Dragon」，還以「表情教科書」之姿指導選手，製作單位欣喜挖到寶藏，音樂製作人彭柏邑稱讚他饒舌聲線辨識度高，是天生的藝人，「他來錄音的準備程度就是直接One take，我再按一次，他還是表現的這麼細緻，不用修、不用調」。
呂植宇
23歲呂植宇擁有邵族血統，從小愛唱歌，嗓音醇厚又富有磁性，國中在全校面前演出BIGBANG太陽的歌愛上跳舞，因此選讀表演藝術科，高中插班考上北市大運動藝術系街舞組，造就高超舞蹈實力，後來當了3年練習生，參加歌唱選秀節目《聲林之王》第一季受到關注，擅長創作的他，貢獻《原子少年》多首音樂作品，自己譜曲、與MAX填詞的《你的眼睛要了我的命》在公演後爆紅，霸佔串流音樂平台排行榜多週，YouTube點擊率近百萬，此外，也以團體「亞特蘭提斯ATLANTIX」名義發表《愛慕收籠裡》等數首自創曲。
蔡承祐
20歲蔡承祐擁有181公分身高，立體五官及迷人笑靨，17歲簽經紀公司前沒有星夢，從高雄北上闖星河的他，已經在網路上小有名氣，培訓期間誤打誤撞參加《原子少年》，與天王星6位成員奪下第一季總冠軍，讓蔡承祐更堅定追隨至尊偶像小賈斯汀（Justin Bieber），成為一名有影響力的藝人。能跳、能寫、能唱的蔡承祐，與好友、饒唱歌手8lak發表共同創作的歌曲《仲夏夜》，自節目畢業後，加盟滾石唱片，與吳昱廷、高胥崴、高有翔組男團「U:NUS」出道，未來在音樂實境節目《滾石摘星號》也看得到他的身影。
林煥鈞
22歲林煥鈞小學二年級開始練舞，180公分衣架子身材、扎實舞功，加上南韓SM娛樂培訓、陸綜《創造營2019》選秀經歷，讓他成為《原子少年》製作團隊的一時之選，有「永遠的C位男孩」美譽，從舞蹈超群的土星、鄰家少年氣息的地球到索尼音樂旗下的潮流男團「Ozone」，始終是首席舞蹈擔當、雕舞老師，粉絲後援強大的他，在「最挺你的原子少年」西門町戶外看板投票、人氣團票選皆奪下第一名，另具備主持、演戲潛力，實力與人氣兼具，後勢可期。
巴比（林子祐）
19歲巴比從小愛唱歌、跳舞，好友周子翔告知《原子少年》在海選，便前往試鏡，加入華語樂壇首個中性男團金星，一路比到總決賽，最終拿下季軍，有副好嗓音的他，擅長R&B唱腔，轉音像喝水般自然，獨特Vocal、自帶氣場的舞台魅力，受到製作人詹仁雄青睞，安排巴比與陶喆試音，也讓他成為首位發個人單曲的選手，去年8月，巴比在「原來的少年」演唱會開全麥表演Funk曲風的Solo作品《你說的都對》，出色表現不像5天前才拿到歌曲，而今以團體「VERA」出道，令人期待他未來的發展。（編輯：楊穎軒）