原子少年10枚鑽石男孩！林佳辰火到南韓　吳昱廷琴技了得

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22歲林佳辰有張精緻俊顏，受封原子少年「顏值天花板」、「天選之人」，大學讀表演藝術科系時就是練習生，在《原子少年》初登場跳排舞聚焦眾人目光，南韓知名論壇theqoo把他的結尾POSE做成GIF檔，封林佳辰是「Ending妖精」，能作詞作曲的他為團體「亞特蘭提斯ATLANTIX」一員，曾發表自創曲《滿腦子都是壞壞》等作品，比賽期間就有製片邀約演戲，以地球抱走節目亞軍後，與周祖安、黃文廷、林煥鈞、周子翔、李哲言被索尼音樂簽下，組成男團「Ozone」出道，也以個人身分接下廣告、時尚活動邀約，並和呂植宇合寫《LikeAfool》一曲。
曹家齊
剛滿24歲的曹家齊，2018年報名《獵星計畫》被陳子鴻挖掘，加入「喜歡音樂」接受正規練習生培訓，與周祖安、林佳辰、陳水豐、呂植宇、黃文廷組團「E.M.B」（Enjoy Music Boy），曾登上大學校草表特版，比過第一季《聲林之王》，後來參加《原子少年》，從土星、火星一路過關斬將，終於和夏浦洋、陳峻廷、MAX和李承隆以「FEniX」成團入行。曹家齊舞蹈能力強，為FEniX舞蹈擔當，想過考消防員的他，如今朝唱跳歌手的目標邁進，同時不排斥演戲，而他也在網路節目《少年出任務》展現主持天分。
吳昱廷
22歲吳昱廷是建中、師大英語系高材生，擁有英國皇家鋼琴檢定（ABRSM）最高級八級實力，精通樂理，擅長詞曲創作、快嘴饒舌，立志向周杰倫、熊仔看齊，以音樂品牌「亞特蘭提斯」和呂植宇發表過《OㄡO》、《熱可可》、《我在每個宇宙都愛你（ILUIEU）》、《有了妳我還耍什麼酷》等單曲，曾受邀宣傳北流文化館，與董事長黃韻玲四手聯彈，被大前輩盛讚「表現讓我非常驚豔，原來古典底子這麼厚實」，深信未來在音樂創作的路上，吳昱廷必定會帶更大家更多驚喜，近來黃韻玲也邀請他為製作的歌手EP彈琴，年初吳昱廷以男團「U:NUS」正式出道。
黃莑茗
21歲黃莑茗有副娃娃臉，私下寡言不愛笑，一上舞台就變一個人，明星特質藏不住，從台南到台北讀流行音樂系的他，主修唱歌也會彈吉他、創作，當過練習生，某次主持活動被導演建議參加《原子少年》，試鏡時就受製作人高度肯定，被分配到水星並擔任團長，沒有舞蹈基礎和選秀經驗，黃莑茗以苦行僧的方式練成具備出道藝人的水準，節目結束後與李秉諭、林毓家、盧佾暘、須弘道簽進種子音樂，以男團「AcQUA源少年」出道，為團內的歌唱擔當。
李秉諭
17歲李秉諭（貢丸）從小和小孩（何世華）一起學跳舞，比過大大小小的比賽，拿過捷運盃街舞、新光盃街舞等大賽冠軍，舞蹈功力不在話下，尤其擅長Hip-Hop，參加《原子少年》後成為水星舞蹈擔當，能駕馭可愛和帥勁舞風，曾在節目上獨舞，贏得所有明星導師喝采，本身也會拉小提琴，目前為「AcQUA源少年」成員，學業和事業兩頭燒的他剛考完學測，目標是臺北市立大學運動藝術學系。（編輯：楊穎軒）