辣模怒控百萬YTR性騷！葉式特工提「4大疑點」正面反擊了

我是廣告 請繼續往下閱讀
辛尤里認為，「各行各業都很辛苦，沒有誰比較，高尚也沒有誰應該被欺負還該忍受，就算世界與我為敵，我也會要你知道，尊重女人如此簡單，雖然自己朋友反目成仇很痛苦，但我相信這條路我這次必須走，畢竟你不尊重我，我也不需要留路給你走」，揚言提出告訴。
對此，葉式特工今日正面回應，並指出是辛尤里很想見他又情緒勒索，只好赴約，「在飯店房間，妳朋友雖然在場但從頭到尾看著手機，我跟妳私底下本來就會有的互動，讓她看到，是我不小心，我也跟她道過歉了，她回『我會跟尤里說，你有道歉（讚）』我當是接受了。」
葉式特工提出4疑點反擊，「如果你當真的覺得被騷擾了，不舒服，妳怎麼還可以繼續叫酒，開開心心的下去拿？妳怎麼還可以主動湊到我旁邊，躺在床上跟我講話？妳怎麼還可以隔天上午，叫我再回飯店想跟我見面？這是正常被豬伸鹹手後對豬的反應？」另外，在場也有其他友人可以作證，「那天晚上妳是像你文章寫得那麼氣憤，還是笑笑的喝酒聊天到我跟小傑都離開。」
葉式特工表示，先前也有發生類似的事件，讓他飽受酸民、黑粉攻擊，「所以我這次選擇正面回應！」他強調，「拍了上百隻片，跟數十位男女網紅、演員合作過，我自認從來不會在拍片的時候用導演的身份吃女生豆腐。」並狠酸辛尤里，「我看到正妹心也會癢，但鹹豬手太無聊了，是男人就努力讓自己變好，好到讓那些網紅主動找你到飯店，你不去還情勒你，這樣比鹹豬手過癮多了。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！