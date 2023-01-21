過年初二回娘家？教育部「1句」萬人讚爆：年度最佳文案
一年一度的過年來啦！每到這個時候，總是有許多必須遵守的禁忌以及習俗，大家長年以來都習以為常，例如初一要走春、初二要回娘家等等。而近日，教育部在臉書上表示「初二才能回娘家？不！何時回家我自己決定」一席話釣出不少人妻狂讚，不少人直呼「這觀念由教育部發出實在太有教育意義！堪稱是年度最佳文案」。
編輯中心/綜合報導
教育部日前在臉書上表示「每逢春節過年，媳婦什麼時候可以回娘家，都會成為每年必定討論的話題，過去總會說初一回娘家，會吃窮娘家，會遭致厄運，對婆家更大不敬，為了成為傳統習俗中的好媳婦、好太太，只能遵循這樣的傳統」。
「但為何男性就沒有這樣的限制呢？」教育部提到「為何只有結婚的女性，除夕年夜飯不能回自己的原生家庭團圓？是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由！想什麼時候回娘家，就回娘家！」
貼文一出，吸引超過1.7萬人按讚，不少人妻紛紛留言「教育部一百分！小編加薪水」、「早該拋棄傳統觀念了！老娘想什麼時候回去就回去啦！」、「由教育部發文，真是最棒的教育了」、「應該要製作成長輩圖，廣發給長輩才對」、「只要逢年過節，就有一堆類似情緒勒索的文章，看到這篇真爽，教育部引領潮流啦」、「超爽的！打臉那些長輩！老娘想什麼時候回去就回去好嗎！」、「媽媽年輕的時候，初一回娘家被姑婆（外公的姊姊）趕走，還好外公把媽媽叫回來並且念了姑婆，外公好帥！」（編輯：張嘉哲）