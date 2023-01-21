2023貼春聯最旺時間曝！大門口「不貼春」：傻傻貼好多年

台彩過年加碼9億！頭獎得主買法公開　刮刮樂這縣市最旺

▲台灣彩券每年到了過年時，都會進行春節加碼獎金，今年總獎金加碼到9億之多，創下六年來新高。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券每年到了過年時，都會進行春節加碼獎金，今年總獎金加碼到9億之多，創下六年來新高。（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

台灣彩券每年到了過年時，都會進行春節加碼獎金，今年總獎金加碼到9億之多，創下六年來新高，大樂透加碼360組百萬大紅包，昨天首日開獎就已經送出29組，且還有頭獎得主在桃園一注獨得，接下來買氣只會越來越旺！而台彩也統計，在過去一年裡，電腦型彩券一共開出417注頭獎，其中有28注為億元頭獎，大多數都是以「電腦選號」就中大獎！至於刮刮樂去年最旺的縣市則為「新北市」。

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根據台彩統計，111年電腦型彩券共開出417注頭獎，以最受大眾關注的億元頭獎來說，9年期間已經開出217注頭獎，平均每年產生24位億萬富翁，其中去年億元頭獎中獎的注數更是超越平均值，一共有28注之多，包括大樂透21注以及威力彩7注。

▲彩券行員工請大家玩刮刮樂兌獎時緊盯小螢幕，不要一直認為店員有「第三隻手」黑客人的錢。（圖/Dcard）
▲去年一共有28注頭獎開出，包括大樂透以及威力彩，有高達79%都是利用電腦選號投注。（圖/Dcard）
其中，台彩也公開了這些億萬得主的買法，發現對中億元頭獎的彩券平均單張投注金額約為243元，選號方式以電腦選號，包含一部分號碼為電選、一部分號碼為自選的（部分快選）是最主要的購買投注方法，一共有22注，占總注數的79%，另外則也有5張彩券僅投注1注大樂透或威力彩就中了頭獎。

至於刮刮樂去年則是「新北市」最旺，根據台彩統計，111年春節前發行的866個百萬元（含）以上獎項，全台共刮出865個，其中，新北市共刮出137個，居全台之冠，高雄市共刮出120個位居第二名，台中市則是刮出114個位居第三名，年節將近，說不定下個幸運頭獎得主就是你！（編輯：張嘉哲）

▲近日網路瘋傳許多刮刮樂中獎偏方，《NOWnews》進行實測帶您看看真相到底是如何！（圖/記者張嘉哲攝）
▲去年刮刮樂頭獎刮出最多的縣市為「新北市」！（示意圖/記者張嘉哲攝）
《NOWnews》提醒您：購買彩券應當衡量自身狀況！勿因購買彩券而影響日常生活。

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