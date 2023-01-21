台彩過年加碼9億！頭獎得主買法公開 刮刮樂這縣市最旺
台灣彩券每年到了過年時，都會進行春節加碼獎金，今年總獎金加碼到9億之多，創下六年來新高，大樂透加碼360組百萬大紅包，昨天首日開獎就已經送出29組，且還有頭獎得主在桃園一注獨得，接下來買氣只會越來越旺！而台彩也統計，在過去一年裡，電腦型彩券一共開出417注頭獎，其中有28注為億元頭獎，大多數都是以「電腦選號」就中大獎！至於刮刮樂去年最旺的縣市則為「新北市」。
編輯中心/綜合報導
根據台彩統計，111年電腦型彩券共開出417注頭獎，以最受大眾關注的億元頭獎來說，9年期間已經開出217注頭獎，平均每年產生24位億萬富翁，其中去年億元頭獎中獎的注數更是超越平均值，一共有28注之多，包括大樂透21注以及威力彩7注。
其中，台彩也公開了這些億萬得主的買法，發現對中億元頭獎的彩券平均單張投注金額約為243元，選號方式以電腦選號，包含一部分號碼為電選、一部分號碼為自選的（部分快選）是最主要的購買投注方法，一共有22注，占總注數的79%，另外則也有5張彩券僅投注1注大樂透或威力彩就中了頭獎。
至於刮刮樂去年則是「新北市」最旺，根據台彩統計，111年春節前發行的866個百萬元（含）以上獎項，全台共刮出865個，其中，新北市共刮出137個，居全台之冠，高雄市共刮出120個位居第二名，台中市則是刮出114個位居第三名，年節將近，說不定下個幸運頭獎得主就是你！（編輯：張嘉哲）
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