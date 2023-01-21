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過年刮刮樂新攻略！「各價位賺錢機率」曝　這張最易回本

▲台彩每年在過年期間推出多款應景的刮刮樂，其中包括像是生肖年的刮刮樂，還有每年經典「2000萬超級紅包」都是賣到嚇嚇叫。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲台彩每年在過年期間推出多款應景的刮刮樂，其中包括像是生肖年的刮刮樂，還有每年經典「2000萬超級紅包」都是賣到嚇嚇叫。（示意圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

台彩每年在過年期間推出多款應景的刮刮樂，其中包括像是生肖年的刮刮樂，還有一年比一年還要夯的「2000萬超級紅包」都是賣到嚇嚇叫。然而近日，就有網友針對台彩過年期間販售的刮刮樂進行機率概算，點出每個價位最值得購買的彩券有哪些，提供給過春節期間要刮刮樂的人，貼文引起討論。

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一名網友整理了今年過年台彩推出的多款刮刮樂，表示「可獲利中獎率越高，代表回本又可賺錢的機會越高；而可預期回收金額越多，代表賠的錢越少，今年依然沒有什麼特色，與往年以來大同小異，就看各位的運氣了。」

其中可以看出在100元系列當中，雖然「金兔報喜」的中獎率較高，不過以「可獲利中獎率」的概率來看，其實「財神迎春」才是最可能回本以及賺錢的；該道理就如同500元檔次的「金兔獎」，雖然中獎率是100％，但因為保底100元的獎項太多，讓同樣是500元的「五路財神」的可獲利中獎率變比較高。

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▲網友貼心整理刮刮樂過年限定版的中獎機率以及回本期望值。（圖/Dcard）
網友整理各價位區間最值得購買的刮刮樂：

100元系列：財神迎春/可獲利中獎率17.48%

200元系列：恭喜發財/可獲利中獎率18.89%

300元系列：無敵開獎機/可獲利中獎率19.25%

500元系列：五路財神/可獲利中獎率14.79％

1000元系列僅一檔：1200萬大吉利/可獲利中獎率19.06%

2000元系列僅一檔：2000萬超級大紅包可獲利中獎率10.29%

而綜合比較，「可獲利中獎率」最高的為300元系列的「無敵開獎機」，而雖然2000萬超級紅包可以搏大獎，不過「可獲利中獎率」只有10％左右，讓不少網友紛紛苦笑表示「2000元超難回本」、「謝謝提供！2000每次都好低，但就懷抱一個大獎夢」、「每次都是照著這個去挑選的哈哈哈哈哈，謝謝」、「感覺今年500跟1000比較有看頭，我前幾天買500金兔獎有中5000」。（編輯：張嘉哲）

《NOWnews》提醒您：購買彩券應當衡量自身狀況！勿因購買彩券而影響日常生活。

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