過年刮刮樂新攻略！「各價位賺錢機率」曝　這張最易回本

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其中可以看出在100元系列當中，雖然「金兔報喜」的中獎率較高，不過以「可獲利中獎率」的概率來看，其實「財神迎春」才是最可能回本以及賺錢的；該道理就如同500元檔次的「金兔獎」，雖然中獎率是100％，但因為保底100元的獎項太多，讓同樣是500元的「五路財神」的可獲利中獎率變比較高。
網友整理各價位區間最值得購買的刮刮樂：
100元系列：財神迎春/可獲利中獎率17.48%
200元系列：恭喜發財/可獲利中獎率18.89%
300元系列：無敵開獎機/可獲利中獎率19.25%
500元系列：五路財神/可獲利中獎率14.79％
1000元系列僅一檔：1200萬大吉利/可獲利中獎率19.06%
2000元系列僅一檔：2000萬超級大紅包可獲利中獎率10.29%
而綜合比較，「可獲利中獎率」最高的為300元系列的「無敵開獎機」，而雖然2000萬超級紅包可以搏大獎，不過「可獲利中獎率」只有10％左右，讓不少網友紛紛苦笑表示「2000元超難回本」、「謝謝提供！2000每次都好低，但就懷抱一個大獎夢」、「每次都是照著這個去挑選的哈哈哈哈哈，謝謝」、「感覺今年500跟1000比較有看頭，我前幾天買500金兔獎有中5000」。（編輯：張嘉哲）
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