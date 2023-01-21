過年年味越來越淡？全場秒指「2關鍵」苦嘆：徹底沒有了

初一禁忌超多！早餐吃「它」恐窮整年　這項被教育部打臉

▲一年一度的春節到來，除了今（21）日除夕之外，接下來包括初一、初二都有其不同的民間習俗以及禁忌。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲一年一度的春節到來，除了今（21）日除夕之外，接下來包括初一、初二都有其不同的民間習俗以及禁忌。（示意圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

一年一度的春節到來，除了今（21）日除夕之外，接下來包括初一、初二都有其不同的民間習俗以及禁忌。《NOWnews》特別整理了初一的14項禁忌，其中特別的是，往年被認為是禁忌的「初一不回娘家」被打翻，教育部年前就出面霸氣喊「想什麼時候回去！就什麼時候回去！」意外獲得迴響，趕快來看看初一有什麼禁忌吧！

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1. 不可以借錢給別人

新年第一天象徵下新的開始，不宜借他人錢財，以免把自己一整年的財氣借光。

2. 初一不可睡懶覺

大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。

3. 催睡夢中的人不宜叫全名

初一若要催人起床不要叫全名，可以直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。

4. 不要睡午覺

初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天，所以這也是許多人會選擇在初一安排「走春行程」的緣故。

5. 初一不要回娘家

新年第一天，出嫁的女兒回娘家會有「把娘家吃窮」的含意，加上已經成為別人家的媳婦，婆家在過年期間也會有客人上門拜年，媳婦要幫忙接客，因此回娘家要等到初二或初三，不過教育部今年春節前，就在臉書發文表示「為何只有結婚的女性，除夕年夜飯不能回自己的原生家庭團圓？是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由！想什麼時候回娘家，就回娘家！」引起廣大人妻共鳴，打破禁忌言論獲得一致好評。

▲教育部貼出宣導「不一定要初二才回娘家」的文案，引起網友大讚！（圖/教育部臉書）
▲教育部貼出宣導「不一定要初二才回娘家」的文案，引起網友大讚！（圖/教育部臉書）
6. 忌動剪子和刀子

初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。

7. 忌掃地洗衣

初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。

8. 不要砸破東西

古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。

9. 不要倒垃圾

初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。

10. 不要吃稀飯、葷食

古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說「初一早吃菜恰贏吃全年齋」，因此初一吃素能得到好福氣。

▲稀飯示意圖、清粥示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲初一禁忌包括早餐不要吃「稀飯」，古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮。（示意圖／翻攝photoAC）
11. 早上不要洗澡洗頭

初一一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。

12. 不煮新飯

古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。

13. 不要罵人說髒話

初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。

14. 不要穿太黑

初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。（編輯：張嘉哲）

不要在大年初一穿黑色衣服，盡量以充滿喜氣的顏色為主，不然一整年的運勢都會比較黯淡。（示意圖／取自pixabay）
不要在大年初一穿黑色衣服，盡量以充滿喜氣的顏色為主，不然一整年的運勢都會比較黯淡。（示意圖／取自pixabay）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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