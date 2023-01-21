初一禁忌超多！早餐吃「它」恐窮整年　這項被教育部打臉

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新年第一天象徵下新的開始，不宜借他人錢財，以免把自己一整年的財氣借光。
2. 初一不可睡懶覺：
大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。
3. 催睡夢中的人不宜叫全名：
初一若要催人起床不要叫全名，可以直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。
4. 不要睡午覺：
初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天，所以這也是許多人會選擇在初一安排「走春行程」的緣故。
5. 初一不要回娘家：
新年第一天，出嫁的女兒回娘家會有「把娘家吃窮」的含意，加上已經成為別人家的媳婦，婆家在過年期間也會有客人上門拜年，媳婦要幫忙接客，因此回娘家要等到初二或初三，不過教育部今年春節前，就在臉書發文表示「為何只有結婚的女性，除夕年夜飯不能回自己的原生家庭團圓？是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由！想什麼時候回娘家，就回娘家！」引起廣大人妻共鳴，打破禁忌言論獲得一致好評。
6. 忌動剪子和刀子：
初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。
7. 忌掃地洗衣：
初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。
8. 不要砸破東西：
古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。
9. 不要倒垃圾：
初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。
10. 不要吃稀飯、葷食：
古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說「初一早吃菜恰贏吃全年齋」，因此初一吃素能得到好福氣。
11. 早上不要洗澡洗頭：
初一一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。
12. 不煮新飯：
古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。
13. 不要罵人說髒話：
初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。
14. 不要穿太黑：
初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。