走春必衝！全台5個「懷舊老街之旅」　漫步山城年味滿滿

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🟡新北市九份老街
「新北市」的九份老街位於迷霧繚繞的九份山城中，蜿蜒小巷、歷史建築和豐富文化造就九份老街獨特的氛圍，旅人在假期時不妨沿著石階漫步而上，走訪充滿故事的小巷及古色古香的小店，感受九份懷舊魅力。旅人在老街更可一邊品嘗香甜可口的芋圓，一邊眺望北海岸風光，好好放鬆心情。
🟡台北市大稻埕
想感受日治時代的台北風情和熱鬧的過年氣氛嗎？來場大稻埕之旅吧！「台北市」大稻埕的迪化街以年貨大街聞名，中藥行和各路南北貨齊聚在此，見證了臺灣國際貿易與商業的發展史，在過年期間熱鬧無比。在置辦年貨之外，旅人不妨好好欣賞華美的巴洛克建築，並穿梭於古老商行及文青咖啡館之間，感受老派約會的浪漫。
🟡彰化縣鹿港老街
「彰化縣」的鹿港老街擁有全台保存最完整的閩式建築，穿梭於鹿港細窄巷弄間，即可感受到思古幽情。從桂花巷、半邊井到丁家古厝，全都值得細細品味，喜愛建築文化的旅人絕對不能錯過！旅人更可參拜靈驗無比的鹿港天后宮，品嘗麵茶和牛舌餅等在地美食。
🟡台南市安平老街
位於「台南市」的安平老街，是300多年前荷蘭人在安平建立的第一條街道，因古老的歷史背景而擁有「開台第一街」的稱號，狹窄的巷弄匯集當地熱鬧的生活圈，每一條小巷都有自己獨特的特色。旅人在欣賞舊建築的同時，也能造訪琳瑯滿目的童玩店、蜜餞店和小吃店，體會歷史風情。偶而抬頭看看街道上的老屋還能發現幾尊安座在屋頂的風獅爺，或是在門楣上的劍獅，也是走逛安平老街的樂趣。
🟡高雄市旗山老街
「高雄市」的旗山老街，過去曾因製糖產業帶動當地經濟發展，自清朝以來便官商雲集、繁華一時，如今也是「高雄市」最熱鬧的景點之一。旅人走訪旗山老街時，可要好好欣賞巴洛克立面裝飾的紅磚建築和當地古宅，老街中也有多棟建築物被指定為古蹟或文化資產，最後也別忘品嘗以當地名產香蕉製成的各色小吃。
此外，懷舊之旅也推薦到宜蘭傳藝園區，以「兔躍獅跳」為發想，將傳統年節融入新世代，推出「傳藝走春 玩one 兔two 獅three」春節活動。絕不能錯過十尺高藝術裝置「咚咚兔遊傳藝」、「謝謝平安大燈籠」。展示館還有《聖獸除瘟錄》沉浸式劇場，結合五種臺灣獅陣，加上除煞鎮瘟的創意敘事，透過實拍、2D與3D動畫創作，再融入文化內容策進院的最新科技4DViews，重新轉譯獅陣文化。同時推出新春限定活動，宜蘭縣民初一（1/22）初二（1/23）免費入園。