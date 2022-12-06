2023跨年飛哪？台人最愛「6國家」　疫後旅遊趨勢大翻轉

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可以發現到日本跨年能體驗傳統文化氛圍，是與其他國家最為不同的地方，更有暫住日本的網友分享「京都的很有氣氛、橫濱的最熱鬧，新潟跟神戶相對冷清」，推薦民眾可選擇適合自己的縣市，安排旅遊行程。
「美國」的跨年活動則十分熱鬧，聖誕節前後全世界的旅客就會湧入紐約，一路狂歡到跨年，有部落客說道「觀看落球和煙火秀是重頭戲，上午11點就差不多得去卡位了，五彩紙屑和煙火迎向新的一年，真的超級興奮！」雖然煙火沒有台北101壯觀，但在有世界十字路口之稱的紐約時代廣場，能享受到最熱鬧、最國際化的跨年體驗。
此外，「韓國」也同樣備受關注，有網友分享自己參加過清溪川的燈節，還有蠶室樂天世界塔的煙火秀後表示「很美很值得拍照」，也有追星族留言「好想參加跨年演唱會」，表示想與K-POP藝人一起跨年；另一方面，南半球的「澳洲」在雪梨歌劇院施放的煙火秀，搭配海灣美景也受到網友大力推薦。
而旅遊平台Boooking.com也分享疫情趨緩後的「2023 年7大旅遊趨勢」，根據本次調查顯示，2023年世界各地對旅遊展望一片樂觀，儘管目前全球局勢未盡穩定，近四分之三（70%) 的台灣旅人仍然認為值得前往旅行，並改為選擇「遠離塵囂」的行程，嚮往返璞歸真的旅遊體驗，但57%的受訪者表示與此同時，住宿環境仍然必須放鬆舒適；超過半數（66%）的台灣旅人堅持旅遊地要有訊號、網路連線。
2023旅遊趨勢還有「懷舊風潮」追求喚起過往情感記憶的景點，走訪著名復古電影中出現的地標或景點；「精打細算」旅遊趨勢，2023 年仍會繼續考慮旅遊，但會排列花費上的優先事項；「跨出舒適圈」的行程選擇，前往語言文化陌生的旅遊地、秘境；選擇「身心提升」促進身心靈健康為主的行程規劃；「商務旅遊」過半數（61%）的受訪者認為員工旅遊將有助提升工作上的生產力；「元宇宙旅行」希望虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）旅行體驗。