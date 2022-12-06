快衝50嵐！買奶茶「免費送飲料提袋、環保杯」：3杯就送

2023跨年飛哪？台人最愛「6國家」　疫後旅遊趨勢大翻轉

▲跨年要去哪？除了到台北101欣賞跨年煙火施放，網路調查最受歡迎的跨年國家。（圖／記者林調遜攝）
▲跨年要去哪？除了到台北101欣賞跨年煙火施放，網路調查最受歡迎的跨年國家。（圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

不知不覺迎來2022年底，大家最期待的話題就是「跨年要去哪？」，尤其是疫情逐漸趨緩後，海外旅行陸續復甦，不少民眾規劃出國迎接2023年，而《Social Lab社群實驗室》也追蹤近一年的「跨年國家」網路聲量表現，規劃出最受台灣民眾喜愛的海外跨年景點。隨著疫情後旅遊逐漸甦醒，Booking.com也公佈了7大旅遊趨勢，與疫情前有不小的差異。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲受到台灣網友熱烈討論的海外跨年排行榜。（圖）
▲受到台灣網友熱烈討論的海外跨年排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室）
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「跨年國家」討論的網路聲量表現，發現「日本」獲得聲量冠軍，說到日本跨年活動最大的特色便是「在寺廟聆聽敲鐘」，網友表示「在日本跨年大家聚集在寺廟傾聽除夜鐘迎接新年，沒人興奮大喊倒數，這種寧靜真微妙」、「淺草的商店街會布置上各式各樣的新年裝飾，過年氣氛濃厚」。

可以發現到日本跨年能體驗傳統文化氛圍，是與其他國家最為不同的地方，更有暫住日本的網友分享「京都的很有氣氛、橫濱的最熱鬧，新潟跟神戶相對冷清」，推薦民眾可選擇適合自己的縣市，安排旅遊行程。

 「美國」的跨年活動則十分熱鬧，聖誕節前後全世界的旅客就會湧入紐約，一路狂歡到跨年，有部落客說道「觀看落球和煙火秀是重頭戲，上午11點就差不多得去卡位了，五彩紙屑和煙火迎向新的一年，真的超級興奮！」雖然煙火沒有台北101壯觀，但在有世界十字路口之稱的紐約時代廣場，能享受到最熱鬧、最國際化的跨年體驗。 

此外，「韓國」也同樣備受關注，有網友分享自己參加過清溪川的燈節，還有蠶室樂天世界塔的煙火秀後表示「很美很值得拍照」，也有追星族留言「好想參加跨年演唱會」，表示想與K-POP藝人一起跨年；另一方面，南半球的「澳洲」在雪梨歌劇院施放的煙火秀，搭配海灣美景也受到網友大力推薦。

▲受到自然災害、政治動盪、全球疫情的影響，接近半數的台灣旅客嚮往返璞歸真的旅遊體驗。（圖／Booking.com提供）
▲受到自然災害、政治動盪、全球疫情的影響，接近半數的台灣旅客嚮往返璞歸真的旅遊體驗。（圖／Booking.com提供）
而旅遊平台Boooking.com也分享疫情趨緩後的「2023 年7大旅遊趨勢」，根據本次調查顯示，2023年世界各地對旅遊展望一片樂觀，儘管目前全球局勢未盡穩定，近四分之三（70%) 的台灣旅人仍然認為值得前往旅行，並改為選擇「遠離塵囂」的行程，嚮往返璞歸真的旅遊體驗，但57%的受訪者表示與此同時，住宿環境仍然必須放鬆舒適；超過半數（66%）的台灣旅人堅持旅遊地要有訊號、網路連線。

2023旅遊趨勢還有「懷舊風潮」追求喚起過往情感記憶的景點，走訪著名復古電影中出現的地標或景點；「精打細算」旅遊趨勢，2023 年仍會繼續考慮旅遊，但會排列花費上的優先事項；「跨出舒適圈」的行程選擇，前往語言文化陌生的旅遊地、秘境；選擇「身心提升」促進身心靈健康為主的行程規劃；「商務旅遊」過半數（61%）的受訪者認為員工旅遊將有助提升工作上的生產力；「元宇宙旅行」希望虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）旅行體驗。

▲旅客想來一場結合虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）旅行體驗。（圖／）
▲旅客想來一場結合虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）旅行體驗。（圖／Booking.com提供）

2022暢銷書排行！「它」連2年奪冠　YouTuber推薦也爆賣

7-11首推聖誕福袋！4款卡通主題299元　抽瑪莎拉蒂跑旅

跨年想追第一道曙光？「1神器」必收：秒看你家日出時間

曙光還有分種類？跨年看日出「2知識」必學：不懂白追了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀